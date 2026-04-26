اعلام آمادگی استقلال برای پیگیری فینال لیگ بسکتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ بسکتبال که پیش از این و همزمان با مختومه اعلام کردن پرونده لیگ برتر مردان، اعلام کرده بود فینال لیگ برتر زنان در صورت مساعد بودن شرایط پیگیری خواهد شد، ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت را به عنوان زمان پیشنهادی برای دیدارهای باقی مانده این مرحله تعیین کرده بود.

این سازمان در مکاتبه با مدیران دو باشگاه استقلال و آکادمی سحر، ضمن اعلام تاریخ پیشنهادی، از آنها خواسته که تا ۸ اردیبهشت موافقت و به نوعی آمادگی خود را برای حضور در زمین بازی در این دو تاریخ اعلام کنند.

فرزانه جمامی سرمربی تیم بسکتبال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه و اینکه «پاسخ استقلال به سازمان لیگ بسکتبال بر چه مبنایی خواهد بود؟»، گفت: پیش از این که سازمان لیگ چنین مکاتبه ای با باشگاه داشته باشد، خودِ باشگاه از این سازمان به صورت رسمی درخواست کرده بود که برای تعیین تاریخ پیگیری فینال اقدام کرده و نتیجه را اطلاع رسانی کند.

وی تصریح کرد: بنابراین بدیهی است که موافق پیگیری فینال هستیم و با تاریخ های پیشنهادی هم مشکلی نداریم به خصوص که تمرینات مان را هم آغاز کرده ایم. بنابراین تا مهلت تعیین شده و حتی زودتر، از طرف باشگاه اعلام آمادگی بازی در زمان های تعیین شده انجام خواهد شد.

سرمربی تیم بسکتبال زنان استقلال در مورد برنامه های تمرینی تیمش خاطرنشان کرد: از چهار روز پیش جلسات تمرینی مان را آغاز کردیم. در دو سالن ایثار و آرارات پیگیر تمرینات هستیم و همین روند را تا ۱۸ اردیبهشت که زمان اعلام شده برای دومین بازی فینال است، ادامه خواهیم داد.

وی همچنین در مورد شرایط آمادگی بازیکنانش با توجه به اینکه مدت زمانی را دور از تمرینات گروهی بودند، گفت: بازیکنان پیش از ورود دوباره به جلسات گروهی تمرین، به صورت انفرادی تمرین بدنسازی داشتند. بنابراین با آمادگی خوبی وارد تمرینات گروهی شدند. البته شخصا انتظار این حد از میزان آمادگی آنها را نداشتم، شرایطی که آنها داشتند راهمان را هموارتر کرد. امیدوارم در این مدت تقریبا دو هفته ای بتوانیم به آمادگی و هماهنگی تیمی هم برسیم.

جمامی در مورد بازیکنان خارجی تیمش گفت: یکی از بازیکنان خارجی تیم را از دست داده ایم اما «چیا رائل ویتست» بازیکن آمریکایی مان را همچنان در اختیار داریم. با همین شرایط برای پیگیری فینال آماده می شویم چون اعتقاد دارم که بهتر است تکلیف قهرمان در زمین بازی مشخص شود. تلاش مان هم این است که بتوانیم قهرمان شویم و این عنوان را نهایت با یک بازی دیگر به دست بیاوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست فینال لیگ برتر بسکتبال زنان ۸ اسفند سال گذشته میان دو تیم استقلال و آکادمی سحر برگزار شد که طی آن آبی پوشان موفق به شکست حریف خود شدند. قرار بود دومین جدال میان این دو تیم به فاصله دو روز، در تاریخ ۱۰ اسفند برگزار شود اما حمله صهیونی - آمریکایی به ایران مانع از آن شد.