ترک لیگ بسکتبال توسط بازیکنان خارجی/ همه رفتند جز یک دختر آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، بلافاصله بعد از حمله صهیونی - آمریکایی به ایران که منجر به آغاز جنگ رمضان شد، سازمان لیگ بسکتبال تصمیم به لغو رقابت های این رشته در تمام سطوح گرفت. این شرایط تا به امروز ادامه داشته و حتی ادامه آنها هم در وضعیت مبهمی قرار دارد.

لغو دیدارهای بسکتبال که تعطیلی تمرینات تیم های باشگاهی را هم به دنبال داشت، تاثیر مستقیم روی شرایط بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر داشته است و تصمیم آنها برای ادامه فعالیت در بسکتبال باشگاهی ایران گذاشت.

«پری پتی» و «جردن همیلتون» بازیکنان شهرداری گرگان، «ادگار سوسا» بازیکن تیم نفت زاگرس جنوبی و «جورجه گاگیچ» بازیکن تیم کاله، همراه با «سابریا دین» بازیکن تیم زنان استقلال و «آسپن ویلیستون» بازیکن تیم زنان آکادمی سحر از جمله خارجی هایی بودند که لیگ برتر مردان و زنان در فصل ۰۵-۱۴۰۴ با حضور آنها آغاز و پیگیری شد.

این بازیکنان در جریان جنگ رمضان، تصمیم به ترک ایران برای بازگشت به کشورشان گرفتند. میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد و تاکید بر وضعیت مبهم پیگیری رقابت های باشگاهی بسکتبال حتی در سطح لیگ برتر مردان و زنان، گفت که در صورت قطعی شدن این مهم، در واقع قرارداد بازیکنان خارجی با تیم های شان در ایران برای فصل جاری فسخ خواهد شد.

شرایط جنگی در ایران در حالی باعث ترک لیگ بسکتبال توسط برخی بازیکنان خارجی شد که پیش از این هم بسکتبالیست های خارجی همچون «مایکل فریزر» و «واسیلیه ووچتیچ» بازیکنان تیم نفت آبادان، «آنتوان اسکات» بازیکن تیم طبیعت و «رامون گالووی» بازیکن مهگل اقدام به بازگشت به کشورشان کرده بودند. تصمیم این بازیکنان بعد از اغتشاشات دی گرفته شد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که در میان بازیکنان خارجی شاغل در لیگ ایران، «چیا رائل ویتست» بازیکن آمریکایی استقلال تصمیمی برای بازگشت به کشورش نگرفته است. این بازیکن به دلیل مسائل شخصی و خانوادگی همچنان در ایران است و تصمیمی هم برای ترک کشورمان ندارد.