پذیرش دانشجویان ایرانی اخراجی از آمریکا؛ پیگیری برای اینترنت اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، در حاشیه بازدید از پژوهشگاه هوا فضا، در خصوص اخراج برخی دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های آمریکا اظهار داشت: تعدادی از دانشجویان ما که دارای پذیرش قانونی بودند و در حال تحصیل در این دانشگاه‌ها بودند، با اخراج مواجه شده‌اند.

وی در ادامه افزود: من همین جا اعلام می‌کنم که تمامی دانشجویانی که از دانشگاه‌های آمریکایی اخراج شوند، با کمال میل و خرسندی در دانشگاه‌های هم‌تراز در ایران پذیرش خواهند شد. از این رو، دانشجویان عزیز و استادانی که با این وضعیت روبرو می‌شوند، هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.

سیمایی‌صراف در بازدید از پژوهشگاه هوا فضا که در جنگ تحمیلی رمضان آسیب‌دیده، اظهار کرد : این مرکز محل فعالیت «محققان برجسته در حوزه‌های غیرنظامی از جمله زیست‌شناسی، کشاورزی و نقشه‌برداری» بوده است.

وی گفت: دانشگاه‌ها برای دوره پساجنگ برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند و برنامه‌های آموزشی، علمی، تحقیقاتی و فناوری در حال تطبیق با نیازهای جدید کشور است.

وی از مکاتبه با رئیس‌جمهور و جلسات با وزارتخانه‌های صنعت، ارتباطات و نفت خبر داد و تأکید کرد: ظرفیت دانشگاه‌ها برای حضور در روند بازسازی کشور آماده است.

وی درباره تداوم فعالیت مراکز علمی افزود: هر نقطه‌ای ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد و آنچه می‌تواند از مخاطرات بکاهد، رعایت قواعد بین‌المللی و اصول اخلاقی است.

سیمایی‌صراف با اشاره به مستندسازی خسارت‌ها گفت: این کار بر اساس شاخص‌های قابل استناد بین‌المللی در حال انجام است و نتیجه پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

وزیر علوم تعداد شهدای حوزه آموزشی و پژوهشی را بیش از ۶۰ دانشجو و حدود ۱۰ عضو هیئت علمی عنوان کرد و افزود: اساتید و دانشجویان راه این عزیزان را ادامه خواهند داد.

پیگیری مداوم اینترنت اساتید از وزارت ارتباطات

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت آموزش مجازی و زیرساخت های مجازی دانشگاه ها گفت: همه دانشگاه‌ها زیرساخت آموزش مجازی را دارند اما موضوع پهنای باند خارج از اختیار دانشگاه‌هاست. با وزارت ارتباطات برای برقراری اینترنت استادان پیگیری مداوم داریم. آموزش، تحقیق و فناوری بدون اینترنت ممکن نیست، وزارت ارتباطات هم ملاحظاتی دارد که خارج از اختیارات آنها است .

به گفته وی، اکثر دانشجویان خارجی از ایران خارج شده اند و تعداد کمی از دانشجویان خارج در کشور حضور دارند.

وی با اشاره به دلیل این موضوع یادآور شد: این دانشجویان به علت محدودیت اینترنت بین‌الملل امکان بهره‌گیری کامل از آموزش مجازی را ندارند و آموزش مجازی برای آنها فعال نشده است .

وی افزود: پیش از این به سمت آموزش‌های هوشمند در حرکت بودیم و امیدواریم در دوره پساجنگ بتوانیم آموزش‌های حضوری و هوشمند را به‌صورت ترکیبی توسعه دهیم.

خسارت به خوابگاه‌ها و حمایت از اساتید

وزیر علوم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره آسیب‌دیدگی خوابگاه‌ها گفت: چند خوابگاه آسیب دیده است ، یک خوابگاه ۶۰۰ نفره در بوشهر مورد هدف قرار گرفته است. خوابگاه دانشجویی کاربری کاملاً مشخصی دارد و هیچ کارکرد نظامی یا پشتیبانی نظامی ندارد. امریکا همه مولفه قدرت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

وی در پاسخ به مهر درباره تسهیلات برای اساتیدی که منزل آنها در جنگ تحمیلی آسیب دیده است نیز اظهار داشت: به دانشگاه‌ها اعلام شده منازل آسیب‌دیده اساتید باید از سوی دانشگاه ترمیم شوند. اگر تخریب شوند دانشگاه موظف است به اسکان دادن، در جنگ ۱۲ روزه نیز تمامی استادانی که منازلشان آسیب دیده بود، اسکان داده شدند و این وظیفه اصلی ماست.

همکاری با وزارتخانه‌ها و بسته‌های حمایتی

وی ادامه داد: با وزارت ارتباطات همکاری گسترده‌ای داریم تا ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، اینترنت مناسب دراختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد و حتی بسته‌های رایگان تخصیص دهند ، بخشی از آن اجرایی شده ولی هنوز بسته‌های رایگان اجرایی نشده است ولیکن توافق شده است .