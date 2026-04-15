وزیر علوم از پژوهشگاه هوا فضا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز با حضور در پژوهشگاه هوا فضا از بخشهای مختلف این مجموعه علمی و پژوهشی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیتها و خسارات وارده قرار گرفت.
وی در این بازدید گفت: اینجا یکی دیگر از جنایتهای علمی ائتلاف منحوس اسرائیلی آمریکایی است، اینجا محلی بوده که پژوهشگران در حوزههای غیر نظامی، زیستشناسی، کشاورزی و نقشهبرداری پژوهش میکردند که متاسفانه مورد حمله ددمنشانی دشمن قرار گرفته است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: دشمن تلاش کرده است همه مولفههای قدرت جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، اما ریشههای این کشور در تاریخ عمیق آن قرار دارد و از بین بردنی نیست.
براساس این گزارش، پژوهشگاه هوا فضا در جریان جنگ اخیر دو بار هدف حمله قرار گرفته و بخشی از زیرساختهای آن دچار آسیب شد.
نظر شما