به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمارستان فارابی، مهرداد ماهوش، مدیر بیمارستان فارابی، با اشاره به تلاش‌های کادر سلامت در روزهای جنگ رمضان گفت: یکی از نکات مهمی که در روزهای جنگ از نزدیک شاهد آن بودیم «همدلی» در جامعه بود. با وجود همه مشکلاتی که جنگ به همراه داشت، مردم و به‌ویژه کادر سلامت با هر نوع ایده و سلیقه ای، با تمام توان برای کشورشان تلاش کردند.

مدیریت حضور کارکنان و کنترل نگرانی‌ها

حضور در محل کار طی روزهای جنگ، به طور طبیعی نگرانی‌هایی را برای کارکنان در خصوص وضعیت خانواده‌هایشان ایجاد می‌کرد. این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی مشخصی بود تا هم کادر سلامت بتوانند سر کار حاضر شوند و هم روال درمان بیماران حفظ شود. مدیر بیمارستان فارابی این باره افزود: با وجود اینکه کارکنان نگران سلامت خانواده‌های خود در این شرایط جنگی بودند، اما در محل کار حاضر شدند. ما نیز با برنامه‌ریزی و شیفت‌بندی، توانستیم کارها را طوری مدیریت کنیم که در روند درمان بیماران وقفه‌ای ایجاد نشود.

حمایت کامل مسئولان بیمارستان فارابی از کادر سلامت

کاهش دغدغه‌های کادر سلامت در دوران جنگ رمضان، نیازمند اقدامات عملی بود. به همین دلیل مسئولان بیمارستان تلاش کردند با فراهم کردن امکان اسکان خانواده‌ها، حضور کارکنان را تسهیل کنند. با این حال، تبعات جنگ، آسیب‌های جانی و مالی نیز به برخی از کارکنان وارد کرد.

ماهوش درباره این اقدامات توضیح داد: همکاری کارکنان در آن روزهای سخت قابل توجه بود؛ آن‌ها برای کمک به انتقال خانواده‌های همکارانشان به مناطق امن، شیفت‌های کاری خود را جابه‌جا می‌کردند. ما نیز تلاش کردیم شرایطی فراهم کنیم تا خانواده‌های آن‌ها بتوانند در بیمارستان مستقر شوند و کادر سلامت با تمرکز بیشتری به خدمت رسانی در طول جنگ بپردازند.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی از کارکنان بیمارستان فارابی در اثر بمباران مناطق غیرنظامی تهران اظهار داشت: متأسفانه به دلیل این حملات، به منازل برخی از همکاران خسارت وارد شد که تلاش کردیم بخشی از مشکلاتشان را حل کنیم. در این میان، خواهر مدیر پرستاری بیمارستان و چند نفر از اعضای خانواده وی نیز به شهادت رسیدند که این مصیبت را تسلیت می‌گوییم.

تبدیل تهدید به فرصت در دوره محدودیت‌ها

محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، نظام بهداشتی و درمانی را ملزم کرد تا برای مدیریت شرایط، روش‌های کاری خود را تغییر دهد. این تغییرات ساختاری باعث شد برخی از مشکلاتی که در برخی از فرایندهای بیمارستان فارابی وجود داشت نیز در همین مسیر حل شوند.

مدیر بیمارستان فارابی در همین راستا تصریح کرد: جنگ و شرایط بحرانی ناشی از آن به ما نشان داد که همکاری چقدر می‌تواند مشکلات را کم کند. شرایط جنگی ما را وادار کرد تا راه‌های تازه‌ای پیدا کنیم؛ تا جایی که بسیاری از مشکلات حل‌نشده سال‌های قبل بیمارستان، با پیشنهادهایی که خود کارکنان دادند، در همین روزها برطرف شد.

ماهوش در پایان یادآور شد: همکاران ما در عمل نشان دادند که پای کار هستند. امیدواریم با تجربه‌هایی که از جنگ رمضان به دست آوردیم، به سمت آینده حرکت کنیم و کیفیت خدماتمان را ارتقا دهیم.

نیاز کادر سلامت به برنامه‌های حمایتی در زمان جنگ و پس از آن

شاید حضور کادر سلامت در بیمارستان ها و مراکز درمانی از نظر جامعه امری طبیعی و عادی باشد که این افراد بنا بر وظیفه باید در محل کار خود حاضر باشند. اما اگر از نگاه انسانی به این موضوع نگاه کنیم در می یابیم که این قشر از جامعه نیز مانند همه افراد در زمان وقوع بحران ها نگرانی های خاص خود را دارند. در کنار این مسائل، اضطراب و استرس ناشی از دقت بالای کار درمانی را نیز باید به این نگرانی ها اضافه کرد. فعالیت مستمر کادر سلامت در طول جنگ و دور از خانواده، نشان می‌دهد که کارکنان این بخش در زمان بروز خطرات نیازمند پشتیبانی مشخص از سوی مسئولان هستند. تدوین برنامه‌های رفاهی و حمایتی ویژه برای زمان جنگ، اقدامی ضروری و کاربردی است تا توان شبکه بهداشت و درمان برای رویارویی با شرایط مشابه در آینده حفظ شود.

همچنین با فروکش کردن التهابات جنگ، نیاز به حمایت از کادر سلامت متوقف نمی‌شود. خستگی‌های جسمی و فشارهای کاری ناشی از فعالیت در این دوران، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مدون در دوران پس از جنگ است. تداوم حمایت‌های مادی و مشاوره‌ای، جبران خسارت‌ها و بازسازی توان سیستم درمانی، از اقداماتی است که باید برای حفظ کارایی کادر درمان در دستور کار مدیران حوزه سلامت قرار گیرد.