به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این خبر را اعلام کرد.

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و نمایندگان ایتالیا، هلند و ایرلند نیز در این کنفرانس ویدئویی که روز پنج شنبه برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

طبق اعلام دفتر مکرون، فهرست نهایی شرکت کنندگان در این کنفرانس بعدا اعلام خواهد شد.

یکی از دستیاران رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران در این باره گفت: هدف اصلی اقدامی هماهنگ و فشار به کمیسیون اتحادیه اروپا به شیوه ای مثبت است تا همگام با کشورهای عضو اقداماتی انجام دهد.