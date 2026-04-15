  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

تلاش مکرون برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در اتحادیه اروپا

رئیس جمهور فرانسه با دیگر رهبران اروپایی و همچنین اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تماس گرفت تا در فرایندی هماهنگ، شبکه های اجتماعی را برای افراد زیر سن قانونی ممنوع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این خبر را اعلام کرد.

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و نمایندگان ایتالیا، هلند و ایرلند نیز در این کنفرانس ویدئویی که روز پنج شنبه برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

طبق اعلام دفتر مکرون، فهرست نهایی شرکت کنندگان در این کنفرانس بعدا اعلام خواهد شد.

یکی از دستیاران رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران در این باره گفت: هدف اصلی اقدامی هماهنگ و فشار به کمیسیون اتحادیه اروپا به شیوه ای مثبت است تا همگام با کشورهای عضو اقداماتی انجام دهد.

کد مطلب 6801450
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها