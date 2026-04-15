خلیج فارس تنها مسیر واردات کالا به ایران نیست

مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگزین مرزهای جنوبی کشور برای واردات کالا اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کالاهای مورد نیاز کشور از مرزهای جنوبی تأمین میشود و حتی روز گذشته جابهجایی مخازن نفتی نیز مشاهده شد.
وی افزود: ایران مرزهای گستردهای دارد و در صورت لزوم میتوان مسیرهای وارداتی را تغییر داد. اگر استفاده از مرزهای خلیج فارس محدود شود، این جابهجایی امکانپذیر است، هرچند ممکن است هزینه وادات افزایش پیدا کند و زمان بیشتری ببرد، اما در مجموع قابل مدیریت است.
عباد ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی مربوط به واردات کالاهای حساس و خطرناک است که برخی کشورهای عربی اجازه ارسال آنها به ایران را نمیدهند. این اقلام شامل مواد اولیه کارخانهها و مواد آزمایشگاهی میشود.
کاهش واردات از امارات در بلندمدت به ضرر این کشور است
وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته بخش زیادی از واردات بهصورت واسطهای از طریق امارات انجام میشد، اما میتوان کشورهایی مانند ترکیه، عراق و کشورهای شمالی را جایگزین کرد. البته نحوه و میزان این جایگزینی در آینده مشخصتر خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در بلندمدت امکان کاهش وابستگی به امارات وجود دارد که میتواند به ضرر این کشور باشد، هرچند در کوتاهمدت شرایط به نفع آن است. طی سالهای گذشته بهدلیل تحریمها، بخشی از کالاها از طریق امارات بهصورت ریاکسپورت وارد ایران میشد که نفع زیادی برای این کشور داشت.
عباد درباره احتمال بستن تنگه بابالمندب نیز گفت: در صورت وقوع چنین اتفاقی، موضوع محاصرهای که مدنظر آمریکاست مطرح میشود. با این حال، با وجود بستن تنگه هرمز از روز گذشته، کشتیها حتی بیشتر از قبل در حال تردد به کشور هستند و باید دید منظور از این محاصره چیست.
وی در پایان گفت: با توجه به سیگنالهای مذاکرات، بعید است نحوه محاصره تنگه هرمز به آن نقطهای که مدنظر آمریکاست، برسد. اما در صورت لزوم میتوان از مسیرهای زمینی برای واردات و صادرات استفاده کرد، البته در حوزه نفت این روش با محدودیتهایی همراه است، چرا که صادرات نفت عمدتاً از طریق دریا انجام میشود.
