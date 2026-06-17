به گزارش خبرنگار مهر توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز امیدها نسبت به بهبود وضعیت کشتیرانی جهانی و بازارهای نفت را افزایش داده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تردد کشتی‌ها در این مسیر راهبردی احتمالاً به سرعت به شرایط عادی بازنخواهد گشت.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که دو کشور به توافق اولیه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها در خلیج فارس دست یافته‌اند؛ درگیری‌هایی که طی بیش از سه ماه گذشته تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به شدت محدود کرده بود.

بر اساس این توافق که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود، تنگه هرمز بدون دریافت عوارض برای کشتی‌ها بازگشایی خواهد شد، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا پایان می‌یابد و در مقابل، ایران نیز با کاهش محدود تحریم‌ها امکان ازسرگیری صادرات نفت خود را پیدا می‌کند.

این توافق همچنین آتش‌بس موجود را حداقل برای ۶۰ روز تمدید می‌کند و همزمان مذاکرات گسترده‌تری درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز خواهد شد.

با این حال، کارشناسان معتقدند بازگشت کامل جریان نفت، گاز و حمل‌ونقل کانتینری از این گلوگاه مهم انرژی جهان با چالش‌های قابل توجهی همراه است.

مؤسسه مدیریت ریسک دریایی «ماریسکس» در گزارشی اعلام کرده است که این توافق را باید آغاز روند کاهش تنش‌ها دانست و نه بازگشت فوری تجارت جهانی به شرایط عادی.

به گفته تحلیلگران، در صورت توقف کامل درگیری‌ها، نخستین گام ایران شناسایی و پاکسازی مین‌های دریایی کارگذاری‌شده در طول درگیری‌ها خواهد بود تا عبور ایمن کشتی‌ها از این مسیر دوباره امکان‌پذیر شود.

کارشناسان دریایی معتقدند بخش زیادی از این مین‌ها با استفاده از شناورهای مین‌روب، پهپادهای زیرآبی و سامانه‌های سونار قابل شناسایی است، اما برخی از آن‌ها ممکن است جابه‌جا شده یا یافتن آن‌ها دشوار باشد.

پس از پایان عملیات پاکسازی نیز نهادهای نظارتی مستقل باید ایمنی این آبراه را برای ازسرگیری تردد کشتی‌ها تأیید کنند.

بر اساس برآورد منابع امنیت دریایی، این فرایند ممکن است بین ۴۰ تا ۵۰ روز زمان نیاز داشته باشد.

در همین حال، یاکوب لارسن مدیر ارشد ایمنی و امنیت انجمن کشتیرانی «بیمکو» اعلام کرده است که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در شرایط فعلی همچنان بسیار پرریسک است و لازم است مسیرهای ایمن و عاری از مین برای کشتیرانی ایجاد شود.