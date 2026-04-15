۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

محورهای رایزنی تلفنی وزیر خارجه ژاپن با همتای بحرینی

محورهای رایزنی تلفنی وزیر خارجه ژاپن با همتای بحرینی

وزیر خارجه ژاپن در تماس تلفنی با همتای بحرینی خود درباره تحولات خاورمیانه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن از تماس تلفنی خود با عبداللطیف بن راشد الزیانی همتای بحرینی خود خبر داد و گفت که در این گفتگو، وضعیت بحرانی خاورمیانه ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه ژاپن روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) در این باره نوشت: با وزیر امور خارجه بحرین، تماس تلفنی داشتم و درباره وضعیت فعلی خاورمیانه به گفت‌وگو پرداختیم.

وی افزود: بحرین به عنوان رئیس شورای همکاری خلیج فارس و همچنین رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در این ماه، به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد و ما در آینده با بحرین همکاری خواهیم کرد.

این تماس تلفنی در حالی انجام می‌شود که روز گذشته(سه‌شنبه) نیز «سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر ژاپن با سلطان عمان درباره وضعیت خاورمیانه و به ویژه امنیت دریانوردی در تنگه هرمز تلفنی گفت‌وگو کرد. نخست‌وزیر ژاپن در آن تماس، با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بر لزوم حفظ آتش‌بس و حصول توافق نهایی از مسیر دیپلماتیک تأکید کرد.

کد مطلب 6801815

