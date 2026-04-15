به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، سنت قرض‌الحسنه در بانک مسکن تنها به معنای پس‌انداز نیست، بلکه جریانی حیات‌بخش است که از قلب‌های مهربان مشتریان آغاز شده و به رگ‌های جامعه تزریق می‌شود.

کارنامه درخشان مهربانی، وقتی ارقام سخن می‌گویند

آمارها حاکی از آن است که اعتماد مشتریان به بانک مسکن و منابع حاصل از حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، تا کنون سرمنشأ تحولات خوبی در مسیرهای آموزش، بهداشت و سلامت، زیرساخت و نیز گرمابخش کانون خانواده بوده است.

اختصاص حدود ۱۸۱ میلیارد ریال منابع قرض‌الحسنه برای ساخت و تکمیل ۳۱ مدرسه شهدای بانک مسکن در مناطق محروم، چراغ دانش و امید را در کلاس‌های درس پرنورتر کرد.

تأمین اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریالی جهت تجهیز و ساخت ۵ مرکز بهداشتی و درمانی برای ارتقای سلامت هموطنان از دیگر اقدامات بانک مسکن بوده است.

بانک مسکن با تخصیص ۴۰ میلیارد ریال منابع قرض‌الحسنه برای تکمیل ۲ پروژه بزرگ آبرسانی در مناطق کم‌برخوردار، نقشی در جریان زندگی در این مناطق داشته است.

همچنین تأمین ۱۲ میلیارد ریال بابت آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد و بازگرداندن لبخند به خانواده‌های آنان از محل همین منابع انجام شده است.

زندگی، در دستان ماست

شعار امسال حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن، یادآور این حقیقت است که تک‌تک ما با سپرده‌گذاری حتی مبالغ خرد در این حساب‌ها، نقشی در بهبود کیفیت زندگی همنوعان خود داریم. هر حساب قرض‌الحسنه، آجری برای یک مدرسه، قطره‌ای برای یک روستا و امیدی برای یک بیمار است.

بانک مسکن ضمن دعوت از عموم مردم برای پیوستن به این پویش معنوی، جوایز نفیس و ارزنده‌ای را نیز به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده‌گذاران در نظر گرفته است. شرکت‌کنندگان در این طرح علاوه بر اجر معنوی بی‌شمار، از فرصت برنده شدن جوایز متنوع برخوردار خواهند بود.