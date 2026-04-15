درگیری های «بسیار دشوار» در بنت جبیل از فاصله نزدیک 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، شهر بنت جبیل در جنوب لبنان این روزها شاهد نبرد سنگین بین نظامیان اشغالگر صهیونیستی و رزمندگان مقاومت اسلامی است. این درگیریها که رسانههای عبری زبان آن را «بسیار دشوار» توصیف کردهاند، عمدتاً در منطقه القصبه و مرکز شهر متمرکز است، جایی که گردان ۱۰۱ چتربازان رژیم صهیونیستی تلاش میکند تا کنترل محلههای مسکونی بنت جبیل را در اختیار خود بگیرد.
رسانههای صهیونیستی از کشته شدن گروهبان «ایال اوریل بیانکو» در جریان این نبردها و همچنین زخمی شدن ۱۰ نظامی واحد چتربازان در درگیریهایی خبر داد که شدیدترین درگیریها از زمان آغاز عملیات زمینی در جنوب لبنان توصیف شده است.
همچنین، این نبرد شاهد یک حادثه جداگانه بود که در نتیجه آن یک خودروی نظامی از نوع «هامر» در حین ماموریت میدانی در داخل خاک لبنان واژگون شد، که منجر به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.
از سوی دیگر در جریان درگیریهای شبانه در بنت جبیل در شب گذشته چهار نظامی اسرائیلی به شدت زخمی شدند. در این درگیریها نیروهایی از چتربازان و تیپ جفعاتی شرکت داشتند.
برآوردهای نظامی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که عناصر ارتش با یک الگوی جنگی پیچیده روبرو هستند که بر تیمهای کوچک پراکنده در داخل ساختمانها و خانهها متکی است، چرا که رزمندگان حزبالله از تمرکز نظامی سازمانیافته به تاکتیک پراکندگی غیرمتمرکز در مناطق مسکونی روی آورده اند.
بر اساس گزارش منابع صهیونیستی، نظامیان ارتش حتی پس از بمباران ساختمانها با تانک یا هدف قرار دادن آنها با آتش مقدماتی، با خطر درگیری مستقیم از فواصل نزدیک روبرو هستند که نشاندهنده ماهیت پیچیده جنگ شهری در بنت جبیل است.
رژیم صهیونیستی کنترل بنت جبیل را یک هدف با ابعاد نظامی و نمادین میداند، این شهر با توجه به جایگاه خاص خود به عنوان یکی از برجستهترین پایگاههای حزبالله در جنوب لبنان یاد می شود و استفاده از آن به عنوان مرکز لجستیک در منطقه آغاز عملیات حزب الله، برای تل آویو از اهمیت خاصی برخوردار است.
در عین حال تحلیلگران و فرماندهان نظامی سابق رژیم صهیونیستی اذعان کردند که نبردهای بنت جبیل نشان دهنده چیزی است که آنها آن را «جنگ بیهوده» در جنوب لبنان توصیف کردند، چرا که یادآور تکرار نبردها در همان مناطق بدون دستیابی به یک نتیجه قطعی است.
