به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین صبح چهارشنبه در شورای معادن خراسان جنوبی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و این وضعیت به‌طور طبیعی تبعاتی برای بخش‌های مختلف از جمله معدن به همراه دارد.

وی با بیان اینکه هدف از طرح مسائل، صرفاً نقد نیست بلکه تبیین چالش‌ها برای عبور از شرایط فعلی است، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن، به‌ویژه در حوزه سنگ ساختمانی، اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات معدنی وابسته به شرکت‌های خارجی بوده و تأمین قطعات آن‌ها در سال‌های اخیر از مسیرهای غیررسمی انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی همین مسیرها نیز با مشکل مواجه شده و عملاً روند تأمین مختل شده است.

پروین با اشاره به وضعیت بازار نیز گفت: رکود در بخش مسکن باعث کاهش تقاضا برای سنگ ساختمانی شده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش هزینه‌های ساخت، مصرف این محصول در میان اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش یابد و جایگزین‌های ارزان‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رونق صنعت سنگ وابسته به اجرای پروژه‌های بزرگ و لوکس است، تصریح کرد: این موضوع نیازمند ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است که امیدواریم در آینده محقق شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین از نوسانات بازار صادرات به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌ها نام برد و افزود: با توجه به تحریم‌ها و شرایط منطقه، بازارهای صادراتی دچار تلاطم شده و مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل و تأمین سوخت نیز به این وضعیت دامن زده است.

پروین با تأکید بر لزوم توجه به بازارهای همسایه به‌ویژه پاکستان گفت: توسعه تجارت با این کشور می‌تواند بخشی از مشکلات صادراتی را کاهش دهد، اما نیازمند رفع موانع حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌ها است.

وی پیشنهاد کرد: انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف از جمله پاکستان، عراق، ترکیه می‌تواند به کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری صادرات سنگ ایران کمک کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای حمل سنگ از طریق راه‌آهن فراهم نیست و لازم است این موضوع به‌ویژه در منطقه طبس مورد توجه جدی قرار گیرد.

پروین همچنین خواستار بازنگری در برخی مقررات از جمله جرایم و سلب صلاحیت‌ها شد و گفت: در شرایط فعلی، اعمال برخی جریمه‌ها فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد می‌کند و لازم است در این زمینه تصمیمات حمایتی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت‌های روانی و اقتصادی از فعالان این حوزه افزود: در کنار مسائل مالی، ایجاد آرامش و کاهش فشارهای اداری نیز می‌تواند به افزایش تاب‌آوری معدن‌داران کمک کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خواستار تسهیل در خدمات بیمه‌ای، افزایش مهلت پرداخت حق بیمه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اینترنت برای فعالان معدنی شد و تأکید کرد: تداوم فعالیت معادن نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه در این شرایط حساس است.