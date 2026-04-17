تشریح پروسه تولید «خون سبز»؛ باید به پشتیبانی از آرمان مقدس برخاست

علی سرآهنگ کارگردان اپیزود «خون سبز» از سریال «اهل ایران» درباره شکلگیری ایده و ساخت این اثر به خبرنگار مهر بیان کرد: در ابتدا طرحی ۲ صفحهای توسط گروه تولید برای بنده ارسال شد و پس از مطالعه و گفتگو با نویسنده محترم نگارش فیلمنامه آغاز شد. پس از پایان فیلمنامه، جلسهای هم با مهدویان و یزدانیخرم که به ترتیب خالق و سرپرست نویسندگان این اثر هستند، برگزار شد که در نهایت فیلمنامه برای ساخت به جمعبندی رسید.
وی درباره پروسه تولید نیز گفت: فیلم در ۹ جلسه از جمله محله منیریه، میدان انقلاب، خیابان سپه، بهارستان و معراج بهشت زهرا (س) فیلمبرداری شد.
سرآهنگ در ادامه به سختیهای تولید در شرایط خاص کشور اشاره کرد و افزود: سختی کار با توجه به شرایط کشور تقریباً متوجه تمامی گروهها بود؛ از انتخابها و هماهنگیها گرفته تا اجاره لوکیشن و دیگر موارد. وضعیت بمباران شهر در نقاط نزدیک و دور لوکیشنها نیز وجه دیگری از دشواریهای این پروژه بود. لازم میدانم از محمدحسین مهدویان و محمدرضا منصوری کارگردان و تهیه کننده هم تشکر کنم که شرایط تولید این آثار را فراهم کردند.
کارگردان اپیزود «خون سبز» به لزوم ساخت چنین آثاری درباره وطن اشاره و اظهار کرد: متأسفانه در طول جنگ هشت ساله دفاع مقدس، ضبط آثار بسیار کم است. آثار روایت فتح شهید آوینی هم مدت زمان زیادی ندارد. از این رو، با توجه به لحظاتی که در آن زندگی میکنیم، میتوانیم با ضبط و ساخت این آثار، پشتوانهای عظیم برای آیندگان به وجود آوریم.
سرآهنگ با اشاره به تجاوز اخیر دشمن درباره وطن و ایران بیان کرد: انسان تا لحظهای از چیزی پشتیبانی میکند که امر مهمتری پیش نیاید و وقتی که امر مهمی پیش آید، از آن امر مهم حفاظت میکند. وقتی وطن در خطر افتاد، دیگر باید تمام امور را رها کرد و به پشتیبانی از آن آرمان مقدس برخاست.
این کارگردان در پایان با اشاره به بیکاری ها در ایام جنگ گفت: ضمن خداقوت به همه مسئولان، امیدوارم توجه بیشتری به حال کارگرانی که در این روزها بیکار شده و با گرانیها دست و پنجه نرم میکنند، داشته باشند.
اپیزود «خون سبز» دومین قسمت از مجموعه «اهل ایران» و محصول مرکز سریال سوره است که در خلاصه داستان آن آمده: «پرچم ایران بالای همه پرچمهای دنیاست ...»
این اپیزود به کارگردانی علی سرآهنگ و با بازی کاظم هژیرآزاد، حسام شهیدی و جمعی دیگر از بازیگران، هماکنون در پلتفرم «شیدا» قابل تماشاست.
