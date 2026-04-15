به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان ظهر امروز چهارشنبه در جریان دیدار با خانواده معظم شهید «داوود ساکی» که با حضور «سعید اوحدی» مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران برگزار شد، اظهار داشت: فقدان این عزیز سفرکرده که اکنون در میان ما حضور فیزیکی ندارند را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم ازاین‌حیث که خداوند متعال ایشان را برای این جایگاه رفیع برگزید.

وی با اشاره به بیانات ارزشمند حاضر در جلسه درباره گسترده شدن سفره نعمت الهی برای شهید، افزود: همه ما این مسیر را باید برویم؛ همان‌گونه که رسول گرامی اسلام (ص) نیز این راه را پیمود. هر انسانی روزی می‌آید و روزی می‌رود، خوشا به سعادت کسانی که خداوند آنان را با شهادت انتخاب می‌کند.

استاندار لرستان با ابراز تأسف از نبودن جسمانی شهید در بین خانواده و جامعه، تصریح کرد: واقعاً نگران و متأثریم و ازاین‌حیث که در میان ما نیستید، تسلیت عرض می‌کنیم؛ اما از سوی دیگر به روح بلند و جاودانه شهید تبریک می‌گوییم. ان‌شاءالله روح بلندش شامل حال همه ما باشد و نگاه پر مهرش خانواده محترم را در بر گیرد.

شاهرخی ضمن اعلام آمادگی کامل برای خدمت به خانواده معظم شهدا، گفت: ما به وجود شما افتخار می‌کنیم و خود را خدمتگزار شما می‌دانیم. هرگاه دستوری یا نقطه‌نظری داشته باشید، باکمال افتخار در خدمت شما هستیم. فلسفه حضور ما در این مسئولیت، خدمت به شما عزیزان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور دکتر اوحدی، از چهره‌های ملی و افتخار لرستان، در این دیدار اظهار کرد: جناب آقای اوحدی سالیان سال در خدمت خانواده‌های شهدا بودند و در این سفر نیز اولین برنامه کاری خود را دیدار با خانواده شهدا قرار دادند. از حضور حضرت‌عالی هم به‌عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی و هم به نمایندگی از رئیس محترم جمهور در این بیت عزیز، صمیمانه سپاسگزاریم.