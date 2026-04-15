به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسنزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرحهای مسکن و زیرساختی در استان، اظهار داشت: با وجود برخی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی و آسیب به تعدادی از واحدهای مسکونی، هیچگونه اختلالی در شبکه راههای استان ایجاد نشده و تمامی محورهای ارتباطی فعال هستند.
وی افزود: در مجموع ۱۲۰ واحد مسکونی دچار آسیبدیدگی جزئی و چهار واحد در منطقه رامسر نیز آسیب جدی دیدهاند که مدارک مربوطه برای دریافت تسهیلات بازسازی به بانک مرکزی ارسال شده و روند صدور مجوزهای ساخت مجدد در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با تأکید بر اینکه پروژههای عمرانی استان بدون توقف در حال اجرا هستند، گفت: تمامی طرحهای مسکن و راهسازی مطابق برنامه زمانبندی پیش میروند و هیچ پروژهای متوقف نشده است.
حسنزاده در تشریح پروژههای عمرانی محورهای ارتباطی استان تصریح کرد: در مسیر جویبار–کیاکلا تا سهراهی خدمات، عملیات آسفالت به طول سه و نیم کیلومتر در دست اجراست و همچنین روکش آسفالت ورودی محور کیاسر نیز انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بهرهبرداری از محور نور و چمستان پس از سالها، اظهار داشت: با تکمیل پلهای این مسیر، محور مذکور پس از ۱۵ سال آماده بهرهبرداری و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
۱۵۰۰ واحد مسکن مهر افتتاح میشود
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در ادامه به پروژههای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در استان در حال ساخت است که یکهزار و ۵۰۰ واحد آن تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین از اجرای طرحهای جدید شهرکسازی در استان خبر داد و افزود: دو شهرک دولتی در گوهرباران و گلوگاه تصویب و پروانه ساخت آنها صادر شده و عملیات اجرایی از اردیبهشت آغاز خواهد شد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: در این دو شهرک در مجموع ۱۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی ساخته میشود که اولویت اجرا با شهر ساری خواهد بود.
