به گزارش خبرنگار مهر، بازی «پرتاور» یک بازی کژوال استراتژیک در سبک «دفاع از برج» (Tower Defence) است که به تازگی برای کاربران جوان و نوجوان در استورهای داخلی منتشر شده است.
در این بازی، بازیکن در نقش شاه ایران باید از برج خود در برابر سیل دشمنانی از دورههای زمانی مختلف دفاع کند. بازی با بیش از ۲۰ هزار نصب تاکنون، با شعار «با فکر و نقشه» توانسته توجه علاقهمندان به بازیهای فکری را جلب کند.
ساختار بازی به گونهای طراحی شده که بازیکن از عصر حجر و انسانهای اولیه آغاز میکند و با گذر از هر مرحله، عصرهای جدیدی مانند سربازان روم باستان و حتی جنگجویان آینده برای او باز میشود. تنوع دشمنان و طراحی متفاوت هر دوره تاریخی، بازیکن را مجبور میکند که استراتژی خود را مدام تغییر دهد. همچنین توسعهدهنده وعده داده که در آینده عصرهای بیشتری به بازی اضافه خواهد شد.
در «پرتاور» گیمپلی حول محور جمعآوری منابع، ساخت دیوار، تقویت برج و باز کردن سلاحهای جدید میچرخد. تصمیمگیری درباره زمان و نحوه هزینه کردن منابع، نقشی حیاتی دارد و یک انتخاب اشتباه میتواند کل خط دفاعی را از هم بپاشد. بازی با چیدمان آزاد سلاحها و قابلیت ارتقای آنها، برخلاف بسیاری از بازیهای همسبک، بیشتر از هر چیز بر تفکر و برنامهریزی تأکید دارد.
گرافیک بازی رنگی، شاد و خوانا طراحی شده و هر دشمن و محیط، هویت بصری مختص به خود را دارد تا تجربهای پویا و غیرتکراری ارائه دهد. این بازی با گروه سنی نوجوان و جوان، گزینهای مناسب برای افرادی است که از بازیهای استراتژیک و دفاع از برج لذت میبرند.
«پرتاور» با ارائه چالشهای مرحلهبهمرحله و فضایی منحصربهفرد از دل تاریخ تا آینده، یک سرگرمی فکری و مهیج برای ساعات فراغت محسوب میشود.
