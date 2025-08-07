مبارزه با تروریسم در بازی «مدال ذوالفقار»؛ یک بازی برای ۱۲ سال به بالا

به گزارش خبرنگار مهر، در بهمن ماه ۱۴۰۳ نسخه دسترسی زود هنگام یا همان Early Access بازی «مدال ذوالفقار: حلقه سیاه» منتشر شد؛ علی رغم اینکه این بازی هنوز تکمیل نشده بود، بسیار مورد توجه داوران دهمین جشنواره فجر بازیهای رایانهای قرار گرفت. تا آنجا که در بخشهای مختلف جشنواره موفق به دریافت ۵ جایزه غزال زرین از جمله بهترین بازی سبک اکشن-ماجرایی شد.
این بازی روایتی جدید از رشادتهای جنگجویان ایران در مبارزه با داعش را به تصویر میکشد و نسبت به بازیهای مشابه که طی این سالها در این زمینه ساخته شده، نوآوریهای جالب توجهی دارد.
«مدال ذوالفقار: حلقه سیاه»، عنوانی در سبک اکشن-ماجرایی، ساخته گروه اندیشه نوآور اسلامی است. در ساخت این بازی از زاویه دوربین سوم شخص استفاده شده و سبک آن را میتوان حتی تلفیقی از چند سبک مختلف دانست. این بازی تنها به صورت تک نفره در بخش داستانی قابل انجام است و برای رایانههای شخصی منتشر شده است.
از آنجا که این بازی ساختاری مرحلهای و خطی دارد، سازندگان بازی سعی کردهاند با ایجاد تنوع در گیم پلی مراحل مختلف بازی، روند یکنواخت تیراندازی سوم شخص بازی را کمی تلطیف کنند؛ برای مثال مرحله اول بازی کاملاً بر مبنای مخفیکاری استوار است و در ادامه حتی با مراحلی رو به رو میشویم که گیم پلی بازی را به شکلی متعادل و لذت بخش با المانهای سبک دفاع از قلعه ترکیب کرده؛ به این شکل که بازیکن باید با استفاده از تجهیزات و نیروهایی که در اختیار دارید، از نقاط استراتژیک خاصی دفاع کنید. این مرحله از بازی تجهیزاتی همچون مسلسل سنگین، آر پی جی و هلیکوپتر را در اختیار بازیکن میگذارد و باید از زمین و هوا دشمن را هدف قرار دهد.
این بازی با پرداختن به موضوعی حساس و تاریخی مانند مبارزه با تروریسم، نهتنها به سرگرمی میپردازد، بلکه نقش آموزشی و آگاهیبخشی نیز دارد. روایت داستانیِ مبتنی بر واقعیت، بازیکن را با چالشهای اخلاقی و انسانی جنگ آشنا میکند. همچنین، استفاده از دیالوگهای تأثیرگذار و صحنههای نمادین، عمق بیشتری به تجربه بازیکن اضافه کرده و آن را از یک عنوان صرفاً اکشنی به اثری با بار معنایی بالاتر ارتقا میدهد.
بازی «مدال ذوالفقار: حلقه سیاه» عنوانی در سبک اکشن-ماجرایی است. بازیکن در روند بازی باید با استفاده از سلاحهای مختلف دشمنان را نابود کند. کشتن در بازی نمایش پاشش خون نسبتاً کمی دارد و تخریب اجزا و اشیا موجود در محیط نیز گاهاً دیده میشود.
از آنجا که بازی مبارزه با داعش در عراق را به تصویر میکشد، نمایش صحنههایی از شهرهای جنگ زده و ویرانی میتواند کمی حس یأس را در بازیکن ایجاد کند. ESRA انجام این بازی را برای افراد کمتر از ۱۲ سال توصیه نمیکند.
بازی «مدال ذوالفقار: حلقه سیاه» با ترکیب هوشمندانهی گیمپلی متنوع، روایت حماسی و پرداختی واقعگرایانه به مبارزات ضدتروریستی، گامی بلند در صنعت بازیسازی ایران محسوب میشود. این اثر نهتنها با دریافت جوایز متعدد در جشنواره فجر، ظرفیت بالای توسعهدهندگان داخلی را به رخ کشیده، بلکه با رویکردی مسئولانه و آگاهیبخش، الگویی نوین از بازیهای معنادار را ارائه داده است. با توجه به استقبال گرم مخاطبان و تلاش مستمر تیم سازنده برای ارتقای بازی، به نظر میرسد «مدال ذوالفقار» بتواند هم در عرصه داخلی و هم در بازارهای بینالمللی، پرچمدار بازیهای ایرانی با استانداردهای جهانی باشد.
نظر شما