۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

پخش سریال جدید «سفیدپوشان» از شبکه تماشا

سریال درام پزشکی «سفیدپوشان» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، سریال جدید «سفید پوشان» هر شب ساعت ۲۳ در جدول پخش شبکه تماشا قرار گرفته است که داستان آن در بهترین بیمارستان دولتی کره بین رئیس بیمارستان و معاون او می‌گذرد.

در این داستان بین رئیس بیمارستان و معاونش بر سر تصویب و پذیرفتن قانون جدید بیمه اختلاف وجود دارد. رئیس بیمارستان با پذیرش قانون جدید بیمه به دلیل مشکلی که برای افراد کم بضاعت پیش می‌آید مخالف است. این میان یک چالش جدید هم به وجود می‌آید.

سریال «سفید پوشان» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش و در ساعات ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد بازپخش می‌شود.

عطیه موذن

