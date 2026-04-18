پایان سفر ۵ روزه وزیر جهاد کشاورزی به ترکیه و قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی که روز دوشنبه ۲۴ فروردین برای دیدار و گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود و نشست مذاکره با بازرگانان و فعالان بخش کشاورزی این کشور به آنکارا سفر کرده بود، عصر جمعه ۲۸ فروردین با بدرقه مصطفی فرات تاشولار استاندار ایغدیر از مسیر زمینی به ایران بازگشت.

وی در دیدار با فرات تاشولار بر ضرورت توسعه همکاری استان‌ها و پایانه‌های مرزی ایران و ترکیه تأکید کرد و گفت: تقویت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تجارت در مرزهای مشترک میان دو کشور علاوه بر توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و امنیت اجتماعی در استان‌های مرزی، به تجارت بین‌المللی و امنیت غذایی در منطقه کمک خواهد کرد.

استاندار ایغدیر در این دیدار با تاکید بر اهمیت توسعه و تسهیل همکاری‌های تجاری در مرزهای ترکیه و ایران، اظهار کرد: تبادلات تجاری کشاورزی و مواد غذایی و کالاهای اساسی در اولویت پایانه‌های مرزی است و تلاش خواهیم کرد فرآیند ترددها و حمل و نقل از طریق ایغدیر تسهیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به ترکیه هدف از این سفر را افزایش حجم تجارت کشاورزی و تسهیل حمل و نقل و گمرکات در مرز دو کشور عنوان کرد.

وی پس از ورود به ایران، از بخش‌های مختلف پایانه مرزی بازرگان و فرآیند تبادلات و ترانزیت کالا در این پایانه بازدید کرد.

نوری قزلجه در میانه سفر به ترکیه برای شرکت و سخنرانی در اجلاس وزیران کشاورزی سازمان همکاری‌های شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از منطقه آزاد اقتصادی ماکو به اهمیت تقویت بازارچه های مرزی اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری بر پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک توجه ویژه دارد در این زمینه با استانداران آغری و ایغدیر و تسهیل مراودات مرزی، تقویت بازارچه‌ها و پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک رایزنی‌های لازم انجام شد.

وی درباره دستاوردهای اجلاس شانگهای گفت: بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان در منطقه زندگی می کنند؛ در بیشکک با همتایان خود در ۱۲ کشور و سازمان شرکت‌کننده، دیدار کردم همه آنها اقدامات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به ایران محکوم کرده و از تاثیرات منفی آن بر امنیت غذایی در منطقه و جهان ابراز نگرانی کردند.

توسعه روابط تجاری و اقتصادی در چارچوب دیپلماسی کشاورزی، بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های ترانزیتی در بخش کالاهای اساسی، دیدار و مذاکره با همتایان در سازمان شانگهای، بررسی تحولات منطقه و تاثیر آن بر امنیت غذایی در منطقه و جهان از مهمترین اهداف سفر وزیر جهاد کشاورزی به ترکیه و قرقیزستان بود.