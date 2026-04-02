  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۷

دیون وزارت جهاد کشاورزی به موسسات تحقیقاتی بین‌المللی پرداخت شد

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت دیون این وزارتخانه به موسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی و تامین منابع لازم برای عقد قراردادهای جدید با این موسسات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به هموار شدن ارتباط با موسسات تحقیقاتی بین‌المللی گفت: بخشی از دیون و بدهی‌های قبلی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت به حساب موسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی پرداخت شد و تلاش شده تا منابع لازم جهت عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری با موسسات مذکور تامین شود.

وی در توضیح برنامه‌های حمایتی از کشاورزان گفت: اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته که منجر به مصوبات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی شده است، از جمله تخصیص منابع مورد نیاز جهت بیمه فراگیر محصولات کشاورزی و قیمت‌گذاری محصولات شامل انواع غلات، دانه‌های روغنی، نباتات صنعتی و سبزی و صیفی که با توجه به تغییرات روز و افزایش هزینه‌های تولید این محصولات محاسبه و مصوب شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای این منظور و با هدف حمایت از تولید داخلی، قیمت‌های جهانی انواع محصولات، قیمت محصول در کشورهای همسایه و آنالیز دقیق هزینه‌های تولید هر محصول توسط این معاونت با همکاری موسسات پژوهشی و تشکل‌های تخصصی بخش، محاسبه و مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته و قطعا نقش موثری در حفظ اقتصاد تولید، پایداری تولید و پویایی بخش خواهد داشت.

وی گفت: به طور کلی، با در نظر گرفتن محدودیت‌های شدید اقلیمی و بحران منابع آب و خاک کشور، استفاده از فناوری‌های نوین، نوآوری و ایجاد تحول در بخش مهمترین ماموریت معاونت زراعت به شمار می‌رود و بدین منظور تلاش شده تا با استفاده از تجربیات پژوهشگران، نخبگان علمی و تولیدکنندگان پیشرو، گام‌های موثری برداشته شود.

آنجفی با بیان این که تلاش می‌شود در سال جدید با وجود موانع موجود ارتباط با موسسات تحقیقاتی بین‌المللی هموار و با نشست‌های متعدد برگزار شده با موسسات و مراکز تحقیقاتی همکار، نقشه راه جدیدی برای تسریع در انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزرعه ترسیم کنیم، خاطرنشان کرد: در این راستا تلاش شده تا منابع لازم جهت عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری با موسسات مذکور تامین شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، بخشی از دیون و بدهی‌های قبلی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت به حساب موسسات تحقیقاتی بین‌المللی پرداخت شد تا موانع موجود در استفاده از ظرفیت‌های علمی این موسسات برطرف شود.

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، با همکاری سایر معاونت‌های تخصصی از جمله آب و خاک، در راستای ایجاد و توسعه مزارع هوشمند اقدام شده، که گام مهمی در مسیر توسعه فن‌آوری‌های نوین در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها