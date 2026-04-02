به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به هموار شدن ارتباط با موسسات تحقیقاتی بین‌المللی گفت: بخشی از دیون و بدهی‌های قبلی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت به حساب موسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی پرداخت شد و تلاش شده تا منابع لازم جهت عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری با موسسات مذکور تامین شود.

وی در توضیح برنامه‌های حمایتی از کشاورزان گفت: اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته که منجر به مصوبات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی شده است، از جمله تخصیص منابع مورد نیاز جهت بیمه فراگیر محصولات کشاورزی و قیمت‌گذاری محصولات شامل انواع غلات، دانه‌های روغنی، نباتات صنعتی و سبزی و صیفی که با توجه به تغییرات روز و افزایش هزینه‌های تولید این محصولات محاسبه و مصوب شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای این منظور و با هدف حمایت از تولید داخلی، قیمت‌های جهانی انواع محصولات، قیمت محصول در کشورهای همسایه و آنالیز دقیق هزینه‌های تولید هر محصول توسط این معاونت با همکاری موسسات پژوهشی و تشکل‌های تخصصی بخش، محاسبه و مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته و قطعا نقش موثری در حفظ اقتصاد تولید، پایداری تولید و پویایی بخش خواهد داشت.

وی گفت: به طور کلی، با در نظر گرفتن محدودیت‌های شدید اقلیمی و بحران منابع آب و خاک کشور، استفاده از فناوری‌های نوین، نوآوری و ایجاد تحول در بخش مهمترین ماموریت معاونت زراعت به شمار می‌رود و بدین منظور تلاش شده تا با استفاده از تجربیات پژوهشگران، نخبگان علمی و تولیدکنندگان پیشرو، گام‌های موثری برداشته شود.

آنجفی با بیان این که تلاش می‌شود در سال جدید با وجود موانع موجود ارتباط با موسسات تحقیقاتی بین‌المللی هموار و با نشست‌های متعدد برگزار شده با موسسات و مراکز تحقیقاتی همکار، نقشه راه جدیدی برای تسریع در انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزرعه ترسیم کنیم، خاطرنشان کرد: در این راستا تلاش شده تا منابع لازم جهت عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای همکاری با موسسات مذکور تامین شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، بخشی از دیون و بدهی‌های قبلی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت به حساب موسسات تحقیقاتی بین‌المللی پرداخت شد تا موانع موجود در استفاده از ظرفیت‌های علمی این موسسات برطرف شود.

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، با همکاری سایر معاونت‌های تخصصی از جمله آب و خاک، در راستای ایجاد و توسعه مزارع هوشمند اقدام شده، که گام مهمی در مسیر توسعه فن‌آوری‌های نوین در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.