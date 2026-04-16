ظرفیت قرقیزستان در همکاری برای کشت فراسرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی که برای شرکت در نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده بود، در حاشیه این اجلاس به تشریح محورهای مطرح‌شده در نشست بیشکک پرداخت.

وی با بیان این‌که حضور ایران در این رویداد چند بعد مهم داشته است، اظهار کرد: نخست اهمیت همکاری‌های چندجانبه در چارچوب سازمان شانگهای و دوم گسترش روابط دوجانبه با قرقیزستان، به‌ویژه با توجه به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، از دلایل اصلی مشارکت فعال ایران در این اجلاس بود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تحولات منطقه‌ای و آثار آن بر امنیت غذایی از دیگر محورهای مهم حضور ایران در نشست بود. در سخنرانی رسمی کشورمان نیز پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر و اثرات آن بر منطقه و جهان مورد تأکید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این جنگ صرفاً محدود به ایران نبوده و پیامدهای آن به سطح جهانی تسری یافته است؛ از جمله کمبود در تأمین کودهای شیمیایی به‌ویژه اوره و افزایش بهای انرژی که در مجموع موجب شکل‌گیری بحران جدیدی در زنجیره تأمین مواد غذایی شده است.

نوری قزلجه با اشاره به موضع ایران در قبال این تحولات گفت: در این نشست بر مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح کشور تأکید شد و اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران هرگز تسلیم فشارها و رفتارهای خلاف قوانین بین‌المللی نخواهد شد و مسیر استقلال و اقتدار ملی خود را ادامه می‌دهد.

وی در ادامه از درج پاراگراف مهمی در بیانیه پایانی اجلاس خبر داد و افزود: در بیانیه نهایی، جنگ ناجوانمردانه علیه ایران محکوم و بر ضرورت توقف پایدار این درگیری‌ها تأکید شد که از نکات قابل توجه این نشست بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مباحث فنی اجلاس گفت: با وجود آنکه بیش از یک‌سوم جمعیت جهان در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حضور دارند و سهم بزرگی از تجارت کشاورزی جهان را شکل می‌دهند، اما حجم مبادلات درون‌سازمانی پایین است. این موضوع در نشست اخیر نیز مورد تأکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: توسعه تجارت در حوزه امنیت غذایی، همکاری در زمینه تولید محصولات ارگانیک، طرح‌های کشت مشترک و ایجاد پلتفرم الکترونیکی امنیت غذایی از جمله محورهای مورد توافق اعضا بود. پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی ایران نیز با استقبال روبه‌رو شد.

نوری قزلجه درباره روابط دوجانبه ایران و قرقیزستان نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع آب در ایران و برخورداری قرقیزستان از منابع غنی آب و اراضی حاصلخیز، ظرفیت خوبی برای همکاری دو کشور در حوزه کشت فراسرزمینی وجود دارد.