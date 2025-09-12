  1. استانها
خلیج فارس مواج و متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا ظهر شنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، دریا در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان مواج و متلاطم خواهد شد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر شنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، دریا در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی استان مواج و متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: همچنین امروز احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد با احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و خیزش گردوخاک محلی، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، روی دریا در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر، در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

