۲۶ میلیارد برای مرمت سه رشته قنات در دهستان اخترآباد ملارد اختصاص یافت

حمید احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات مرمت و بازسازی سه رشته قنات در دهستان اخترآباد با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال خبر داد.
وی در ادامه اظهار داشت: این پروژه در قالب طرح «از آبریز تا جالیز» و با مشارکت بسیج سازندگی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه استان تهران اجرایی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ملارد با اشاره به جزئیات این طرح تصریح کرد: سه رشته قنات در روستاهای گمرگان، اخترآباد و شیرینآباد مورد نوسازی، کولگذاری و مرمت قرار خواهد گرفت که برای تکمیل آن ۲۶ میلیارد ریال هزینه میشود.
احمدی افزود: بخش عمده این اعتبار از محل اعتبارات دولتی و مابقی توسط بهرهبرداران تأمین میشود که نشاندهنده نقش کلیدی قنوات در معیشت کشاورزان منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: با بازسازی این قنوات، ضمن افزایش محسوس آبدهی، بیش از ۱۵۰ خانوار روستایی و کشاورز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
مدیر جهاد کشاورزی ملارد در پایان، این پروژه را گامی مؤثر در راستای مدیریت پایدار منابع آبی و حمایت از معیشت کشاورزان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین طرحهایی، رونق بخش کشاورزی در این شهرستان تداوم یابد.
