به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی عصر چهارشنبه در نشست قرارگاه رسانه فضای مجازی مازندران با بیان اینکه برنامههای حوزه جمعآوری زباله و نخالههای ساختمانی در دست اقدام است، اظهار کرد: مطالعات لازم در این زمینه انجام شده و پس از تعیین پیمانکار، جزئیات اجرایی از جمله زمانبندی دقیق جمعآوری پسماند اعلام خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، شهروندان موظف خواهند بود زبالههای خود را در ساعات مشخصی تحویل دهند تا فرآیند جمعآوری بهصورت منظم انجام شود. همچنین طرح تفکیک زباله از مبدأ نیز در دستور کار قرار دارد و سامانه مربوطه در شورای شهر در حال بررسی است.
شهردار ساری با تأکید بر اینکه این برنامهها محدود به یک فرد نیست، تصریح کرد: اجرای این طرحها بهگونهای طراحی شده که با تغییر مدیریت نیز قابلیت ادامه داشته باشد، اما در حال حاضر روند اجرای برخی از آنها متوقف شده است.
احمدی با اشاره به مشکلات موجود در ناوگان خدمات شهری گفت: در حال حاضر حداقل به ۲۵ دستگاه خودروی جمعآوری زباله نیاز داریم، در حالی که تنها حدود ۱۵ دستگاه فعال است و بسیاری از خودروها نیز فرسوده و متعلق به سالهای گذشته هستند.
وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت، بررسیهای میدانی در شهرهای مختلف از جمله شیراز، اصفهان، قم، مشهد و ساری انجام شده و تجربیات موفق بهویژه در شیراز مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار ساری همچنین به تأخیر در تصویب برخی طرحها اشاره کرد و گفت: بررسیها در شورای شهر زمانبر بود و با وجود تأیید نهایی، برخی فرآیندها متوقف شد که این موضوع موجب عقبماندگی در اجرای برنامهها شد.
احمدی از آغاز مجدد فرآیند انتخاب پیمانکار خبر داد و افزود: با تعیین پیمانکار، از نظر لجستیکی تقویت خواهیم شد و امکان اجرای دقیق برنامههای زمانبندیشده فراهم میشود. در برخی شهرها نیز برای مدیریت بهتر پسماند، جریمههایی برای عدم رعایت زمانبندی در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بدهیهای شهرداری به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف بدهی حدود ۷۰۰ میلیارد تومانی در آستانه نهایی شدن است و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
شهردار ساری همچنین از تأمین منابع مالی جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان منابع خارج از پیشبینیهای معمول وارد مجموعه شده که میتواند در پیشبرد پروژههای شهری مؤثر باشد.
احمدی با تأکید بر لزوم تعامل میان مدیریت شهری و شورای شهر اظهار کرد: برخی اختلافنظرها در روند اجرای پروژهها تأثیرگذار بوده، اما امیدواریم با تعامل بیشتر، مسیر اجرای برنامههای توسعه شهری هموارتر شود.
