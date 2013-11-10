انباشت زباله در محور نوشهر - رویان مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی عصر یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند استان افزود: انباشت زباله در محور رویان - نوشهر که نه جزو بافت شهر و نه جزو بافت روستا است مشکل ساز شده و باید برای این منطقه راهکار ارائه تا مسولیت جمع آوری زباله مشخص شود.

وی گفت: غرب استان مازندران دارای یک جمعیت شناور و یک جمعیت پایدار است و باید در این زمینه برای جمع آوری زباله برنامه ریزی شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به اینکه نوشهر محور مواصلاتی شرق به غرب است افزود: این شهرستان دارای پنج شهرک تفریحی است که در ایام تعطیلات 250 تا 300 نفر در آن مستقر می شوند و همین امر در پراکندگی و تولید زباله تاثیر بسزایی دارد.

تولید روزانه 120 تن زباله در نوشهر

وی تاکید کرد: در ایام عادی سال 120 تن زباله در روز تولید می شود که در ایام پیک مسافر در بخش مرکزی نوشهر میزان تولید زباله به 210 تن در روز می رسد

قمی از مشخص نبودن مرز بین نوشهر و رویان در زمینه جمع آوری زباله ابراز نگرانی کرد و گفت: متولیانی که در حوزه مدیریت پسماند منافعی دارند برای حل این مشکل خود وارد عمل شوند.

فرماندار نوشهر گفت: سازمان همیاری شهرداریها در این منطقه برای ساخت هتل و مرکز گردشگری مجوز صادر می کند اما برای مشکل زباله این منطقه راهکاری ارائه نمی کند.

وی سه پیشنهاد برای حل مشکل زباله ارائه داد: در بخش مرکزی سه تقسیم برای مدیریت زباله انجام شده است، یک بخش به شهرداری در حدود دو کیلومتر، بخشی که داخل بافت روستایی است به دهیاری و بخش دیگر حدفاصل سیسنگان تا نوشهر است.

قمی تاکید کرد:مدیریت زباله در محور راه کجور را اداره راه و شهرسازی و سازمان همیاری شهرداریها بایدپذیرا باشند.

سازمان پسماند در نور راه اندازی می شود

علی محمد صمدیان فرماندار نور در جلسه مدیریت پسماند گفت: پیشنهاد ایجاد سازمان پسماند در نور داده شده است که با راه اندازی این سازمان تعداد زیادی اشتغال زایی هم می شود.

وی افزود در حال حاضر بین 70 تا 80 تن زباله در روز در شهرستان نور دپو می شود که با 5 شهردار و شهردار مرکزی نشست داشته ایم که در نتیجه منجر به انعقاد قراردادی با پیمانکار خصوصی شد.

صمدیان تصریح کرد: شهرداری نور برای مدیریت زباله و پسماند 100 میلیون تومان هزینه می کند که شرکت پیمانکار با سورتینگ و 25 کارگر هیچ هزینه ای را دریافت نمی کند بلکه جمع آوری زباله را رایگان انجام می دهد و از بازیافت زباله درآمد کسب می کند.

وی گفت: دپو زباله در هشت هکتار زمین مشخص شده انجام می شودو اجرایی شدن سازمان پسماند هم اشتغال زایی و هم پاک شدن منطقه از زباله را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح جمع آوری زباله توسط شهرداری بلده گفت: اگر در منطقه ای که زباله جایسازی می شود آلودگی به آب سرایت کند با آلودگی زیست محیطی و از بین رفتن آبزیان منطقه روبرو خواهیم شد.

صمدیان تاکید کرد: با بازدید میدانی که صورت گرفته است سه هکتار زمین برای جاسازی زباله ها در نظرگرفته شده است تا آلودگی وارد آب منطقه نشود.

شهردار سابق نوشهر نیز گفت: گفت: 85 درصد ضریب مشارکتی طرح جمع آوری زباله از مبدا را توسط یک پیمانکار خصوصی به مرحله اجرا در آورده ایم.

وی در خصوص ارائه راهکار برای جمع آوری زباله گفت: جمع آوری زباله باید در دو قسمت انجام شود یکی محدوده شهر و توسط شهرداری و بخش مابین روستا و جاده اصلی که حریم شهر است.

مازندران نیازمند طرح جامع جمع آوری زباله است

علی امانی تاکید کرد : مدیریت پسماند به مطالعات شهری بستگی داشته، همچنین مازندران نیاز به طرح جامع جمع آوری زباله دارد.

وی با اشاره به طرح جامع جمع آوری زباله گفت: برای برداشت زباله بین شهرها که هیچ دستگاهی تولیت آنرا قبول نمی کند حتما طرح جامع در استان اجرایی شود.