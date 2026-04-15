به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا بعدازظهر چهارشنبه در نشست با استاندار مازندران از آمادگی این باشگاه برای همکاری در مسیر توسعه زیرساختهای فوتبال استان خبر داد و بر لزوم سرمایهگذاری در ظرفیتهای ورزشی این منطقه تأکید کرد.
مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به جایگاه ویژه فوتبال مازندران در کشور اظهار داشت: شرایط اقلیمی و نیروی انسانی مستعد در این استان فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه فوتبال فراهم کرده و استقلال آماده همکاری در این مسیر است.
مهدی یونسی استاندار مازندران با بیان اینکه این استان همواره یکی از خاستگاههای مهم ورزش کشور بوده است، گفت: حضور گسترده ورزشکاران مازندرانی در سطح ملی و لیگهای معتبر نشاندهنده ظرفیت بالای جوانان این خطه است.
وی گفت: توسعه زیرساختها میتواند به شکوفایی بیشتر این استعدادها کمک کند.
در این نشست، موضوع توسعه زیرساختهای ورزشی و ارتقای امکانات فوتبال استان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه طرفین با اشاره به استعدادهای فراوان ورزشی در مازندران، بر ضرورت تقویت زیرساختهایی همچون کمپهای تمرینی استاندارد، هتلهای ورزشی و ایجاد فضاهای پشتیبانی برای تیمها و هواداران تأکید کردند
