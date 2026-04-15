۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

تاجرنیا: توسعه زیرساخت‌های فوتبال مازندران در دستور کار است

ساری - مدیرعامل باشگاه استقلال تهران بر آمادگی این باشگاه برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های ورزشی این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا بعدازظهر چهارشنبه در نشست با استاندار مازندران از آمادگی این باشگاه برای همکاری در مسیر توسعه زیرساخت‌های فوتبال استان خبر داد و بر لزوم سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ورزشی این منطقه تأکید کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به جایگاه ویژه فوتبال مازندران در کشور اظهار داشت: شرایط اقلیمی و نیروی انسانی مستعد در این استان فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فوتبال فراهم کرده و استقلال آماده همکاری در این مسیر است.

مهدی یونسی استاندار مازندران با بیان اینکه این استان همواره یکی از خاستگاه‌های مهم ورزش کشور بوده است، گفت: حضور گسترده ورزشکاران مازندرانی در سطح ملی و لیگ‌های معتبر نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان این خطه است.

وی گفت: توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به شکوفایی بیشتر این استعدادها کمک کند.

در این نشست، موضوع توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای امکانات فوتبال استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه طرفین با اشاره به استعدادهای فراوان ورزشی در مازندران، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌هایی همچون کمپ‌های تمرینی استاندارد، هتل‌های ورزشی و ایجاد فضاهای پشتیبانی برای تیم‌ها و هواداران تأکید کردند

