خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: استان مازندران با سابقه‌ای درخشان در تربیت بازیکنان حرفه‌ای و حضور در لیگ‌های برتر فوتبال ایران همواره یکی از قطب‌های اصلی فوتبال کشور محسوب می‌شود. علاقه و شور مردم استان به فوتبال باعث شده تیم‌های محلی حضور پررنگی در رقابت‌های استانی و ملی داشته باشند.

با این حال یکی از چالش‌های اصلی فوتبال مازندران، ضعف حامیان مالی و اسپانسرها است که پیشرفت باشگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌ها را محدود کرده است. نبود حمایت مالی پایدار باعث شده تیم‌ها نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و توسعه فوتبال پایه با کندی مواجه شود.

نساجی در رؤیای لیگ برتر

در لیگ دسته یک فوتبال ایران، نساجی مازندران مهم‌ترین نماینده استان است که با ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی همچنان در سودای صعود به لیگ برتر قرار دارد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه سفر به مازندران در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار کرد: نساجی با برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیت‌های محلی در تلاش است جایگاه خود را تثبیت کند و ضعف اسپانسرها یکی از موانع اصلی پیشرفت تیم و سایر باشگاه‌های استان محسوب می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح و حمایت‌های دولت و فدراسیون برای موفقیت تیم‌ها اهمیت زیادی دارد و تلاش می‌شود با همکاری بخش خصوصی این مشکلات رفع شود.

خانه به دوشی تیم شهرداری نوشهر

تیم دیگری که نماینده مازندران در لیگ دسته یک است، شهرداری نوشهر است که مسابقات خود را در زمین چالوس برگزار می‌کند.

این تیم با حضور جوانان مستعد و تمرکز بر توسعه فوتبال محلی تلاش دارد جایگاه خود را در لیگ دسته یک تثبیت کند و تجربه حضور در سطوح بالاتر را به دست آورد.

کارشناسان و مسئولان فوتبال استان بر این باورند که حمایت مالی و جذب اسپانسرهای پایدار می‌تواند مسیر توسعه تیم‌ها و زیرساخت‌ها را هموار کند و فرصت دیده شدن استعدادهای جوان را افزایش دهد.

هواداران مازندران نیز با نگاه امیدوارانه به آینده فوتبال استان، دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

امیر حسینی، هوادار نساجی قائم‌شهر گفت: نساجی بخشی از هویت مردم استان است و امید است با ورود سرمایه‌گذار خصوصی و مدیریت بهتر تیم دوباره به لیگ برتر صعود کند.

وی همچنین به ضعف اسپانسرها اشاره کرد و افزود: این مشکل یکی از موانع اصلی پیشرفت فوتبال استان است و امید است در آینده برطرف شود.

محمد عباسی، هوادار فوتبال محلی شموشک و شهرداری نوشهر نیز بیان کرد: تیم شهرداری با وجود امکانات محدود تلاش می‌کند جایگاه خود را در لیگ دسته یک حفظ کند.

وی افزود: انتظار است با حمایت بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق زمینه رشد تیم و ارتقای فوتبال محلی فراهم شود.

در همین حال، مسئولان فوتبال مازندران نیز تاکید کردند توسعه زیرساخت‌ها و باشگاه‌ها در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

رحیم خلردی، رئیس هیئت فوتبال مازندران، اعلام کرد: تلاش می‌شود فوتبال استان به نسل جوان ارائه شود و تکمیل ساختمان هیئت فوتبال به عنوان نماد و آبروی فوتبال استان و حمایت از باشگاه‌ها در صدر برنامه‌ها قرار دارد.

وی افزود: با حضور فعال پیشکسوتان و کارشناسان، مسیر توسعه فوتبال استان هموار می‌شود و رسانه‌ها می‌توانند با ارائه انتقادهای سازنده نقش مهمی در بهبود عملکرد باشگاه‌ها ایفا کنند.

خلردی همچنین به اهمیت توسعه فوتبال پایه و آموزش نسل جوان اشاره کرد و یادآور شد: حمایت اسپانسرها و جذب حامیان مالی پایدار یکی از اولویت‌های هیئت فوتبال است.

فرماندار نوشهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکل دیرینه ورزشگاه شهدای نوشهر، گفت: در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار نوشهر و دیگر اعضا، توافق لازم برای الحاق بخشی از زمین کانون شهید باهنر به مساحت تقریبی ۳۰ تا ۵۰ متر به محدوده ورزشگاه حاصل شد تا امکان استانداردسازی عرض زمین فوتبال فراهم شود.

شاهرخ جهانشاهی گفت: طبق اعلام کارشناسان، پس از اجرای این الحاق، عرض زمین فوتبال به استاندارد ۶۸ متر خواهد رسید و شرایط برای میزبانی مسابقات رسمی مهیا می‌شود.

فرماندار نوشهر ادامه داد: در همین راستا، عملیات فنی شامل تسطیح، خاک‌برداری، شیب‌بندی اصولی، بازطراحی کامل سیستم زهکشی، لوله‌گذاری زیرسطحی و اجرای فیلتر ژئوتکستایل در دستور کار قرار گرفته است.

وی‌افزود: همچنین اصلاح حریم خطوط کناری زمین و مسیر تردد آمبولانس مطابق ضوابط فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد تا زیرساخت‌های ورزشگاه به استانداردهای لازم برسد.

جهانشاهی یادآور شد: با تکمیل عملیات زیرسازی و نصب چمن جدید، ورزشگاه شهدای نوشهر پس از سال‌ها به مرحله‌ای می‌رسد که امکان میزبانی مسابقات رسمی و رویدادهای ورزشی در آن فراهم خواهد. واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها و توجه به حق پخش مسابقات از جمله اقداماتی است که استقلال مالی تیم‌ها را تقویت می‌کند و از سوی دیگر برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح و حمایت‌های دولت و فدراسیون در توسعه ورزش مازندران اهمیت زیادی دارد.

چشم‌انداز فوتبال مازندران در سال جاری، ارتقای فوتبال استان، حمایت از باشگاه‌ها و ارائه فرصت‌های بیشتر به جوانان است تا سال جاری به عنوان سال شکوفایی فوتبال استان ثبت شود. مسئولان تاکید کردند با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه فوتبال بانوان، فوتبال مازندران در همه زمینه‌ها رشد کند و آینده‌ای روشن داشته باشد.

عبدی کارشناس فوتبال در مازندران نیز به خبرنگار مهر گفت: ضعف حامیان مالی و اسپانسرها همچنان یکی از چالش‌های اصلی فوتبال استان باقی مانده و جلب حمایت مالی پایدار برای باشگاه‌ها کلید موفقیت و صعود به لیگ برتر خواهد بود.

وی ادامه داد: همکاری مستمر هیئت فوتبال، فدراسیون، باشگاه‌ها، رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، همراه با تعامل و همدلی جامعه فوتبالی و مردم هوادار، می‌تواند استان مازندران را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های فوتبال ایران تبدیل کند و جایگاه آن را در رقابت‌های ملی تثبیت کند.