به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری عصر چهارشنبه در جریان بازدید مشترک مسئولان استانی و ملی از بندر امیرآباد، با اشاره به اهمیت نقش بندر امیرآباد در تجارت محصولات کشاورزی، بر لزوم حمایتهای تقنینی و اعتباری برای توسعه زیرساختهای بندری و همچنین تقویت صندوقهای حمایتی تأکید کرد.
وی همچنین نظارت دقیق بر فرآیندهای واردات و صادرات را برای حفظ تعادل بازار و حمایت از تولید داخلی ضروری دانست.
مهدی یونسی استاندار مازندران نیز با تأکید بر ظرفیتهای بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، بندر امیرآباد را یکی از دروازههای مهم صادراتی کشور عنوان کرد و خواستار تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی و لجستیکی شد.
وی بر همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای حمایت از کشاورزان و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه اقتصادی بندر امیرآباد در سطح ملی و منطقهای داشته باشد.
