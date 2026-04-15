به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «در حد توانستن؛ شعرگونه‌هایی از نادر ابراهیمی» به تازگی و پس از ۴۶ سال توسط انتشارات امیرکبیر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب یکی از عناوین مجموعه آثار نادر ابراهیمی است که پس از انتقال حق چاپ آن‌ها به انتشارات امیرکبیر، توسط این ناشر چاپ می‌شود و چاپ اولش مربوط به اواخر سال ۱۳۵۷ است. «در حد توانستن» تلاش نادر ابراهیمی برای ماندگار کردن لحظاتی است که از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ بر او گذشتند

ابراهیمی «در حد توانستن» را به محمدعلی سپانلو تقدیم کرده و این شاعر را برادر و شاعر برتر زمانه خوانده است. در ابتدای این کتاب و پیش از شروع متن شعرگونه هاست که ابراهیمی می‌گوید «ما ملتی هستیم درد آشنا؛ اما نه به درد تن سپرده و خو کرده.»

کتاب پیش رو ۲۲ شعرگونه از نادر ابراهیمی را با این عناوین شامل می‌شود:

جام تحمل، در حد توانستن، ما عجب دوریم از دریا، شب طولانی، از من همان بخواه که هستم، شعر زمانه، مناجات، آنچه یاد گرفتم و آنچه یاد نگرفتم، سرنوشت مردی که چیز بسیار مهمی را اثبات کرد، سرنوشت زن و شوهری که سعی می‌کردند ایمان خود را حفظ کنند، سرنوشت مردی که به دوستان خیلی خیلی نزدیک خود خیانت می‌کرد، از اشتباهات ما درباره اغنیا، معصوم، مصیبتگاه، تعجب!، بله من اسب‌ها را دیدم، آنچه میان من و آن مرد گذشت، چیزی هست که باید به قلبت یاد بدهی، درد شاید نگذارد که بخوابی آرام، کفایت، عریضه مرد چندهزارساله، تلاقیگاه.

این کتاب با ۷۱ صفحه و ۵۰۰ نسخه چاپ شده است.