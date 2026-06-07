به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ خرداد سالروز درگذشت نادر ابراهیمی است. نویسنده ای که ویژگی بارزش تنوع حوزه‌های فعالیتش است. اگر بخواهیم قدم‌به‌قدم پیش برویم، می‌بینیم که چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، در عرصه‌های مختلفی فعالیت داشته است. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به ادبیات، سینما و مستندسازی اشاره کرد. یکی از پرسش‌های مهم همین است که چه عواملی باعث شد او به سمت مستندسازی روی بیاورد و همچنین آثاری مانند کتاب «سه دیدار» و فیلم‌هایی که در کارنامه اوست چگونه شکل گرفتند.

محمدحسن یادگاری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنوع فعالیت‌های نادر ابراهیمی ریشه در نوعی نگاه عمیق و گسترده به فرهنگ و جامعه دارد. یکی از این دلایل حکمتی است که او دارد، به نظر من ایشان حکیم است و در چند حوزه تبحر دارد.

او ادامه داد: نادر ابراهیمی در حوزه‌های مختلفی کار کرده است؛ اگر دنبال آینده‌سازی است روی ادبیات کودک کار میکند، اگر دنبال آینده بهتر است با کلیدواژه وطن‌پرست می‌دهد و حرف می‌زند. به نظر می‌رسد پشت این تنوع، پشتکار فراوان و نوعی باور جدی به کار فرهنگی وجود داشته است برای پر کردن خلاءها. حتی گاهی ترانه می‌گوید، او معتقد بود اگر کاری را آغاز می‌کند باید آن را به‌درستی انجام دهد و با جدیت ادامه دهد.

وی افزود: به نظر من پشت این فعالیت‌های متنوع یک نگاه مشخص وجود دارد. او در عین حال که به ادبیات و رمان توجه داشت، نوعی نگاه تصویری و حتی سینمایی هم در کارهایش دیده می‌شود. او از سریال آتش بدون دود و سفرهای علمی و کامی به سمت سینما می‌آید، در رمان‌هایش هم نگاه سینمایی دارد. حتی می‌رفته و یاد می‌گرفته تا بتواند خوب کار را انجام بدهد. این نگاه باعث می‌شد بتواند از قالب‌های مختلف برای بیان اندیشه‌هایش استفاده کند.

یادگاری درباره کتاب «سه دیدار» افزود: این کتاب هم باز از دغدغه او می‌آید، نادر ابراهیمی در بسیاری از آثارش به مسئله وطن توجه ویژه‌ای دارد، این کتاب کتابی سفارشی نیست، باز هم در آن روحیه استقلال و آزادگی دیده می‌شود. او همواره بر اساس باورهای خود حرکت می‌کرد و همین مسئله باعث می‌شد گاهی با جریان‌هایی که با او هم‌نظر نبودند، مانند این جریان شبه روشنفکری که امروز هم وجود دارد روبه‌رو شود. به نظر من این ویژگی هنوز هم در فضای فرهنگی دیده می‌شود، بعضی کتابفروشان هنوز می‌گویند نادر ابراهیمی که نویسنده نیست! به نظر من بهترین نویسنده ایران و سینمایی‌نویس است.

او ادامه داد: از سوی دیگر، او فاصله میان ادبیات کلاسیک و مدرن را به‌خوبی می‌شناخت و می‌توانست آن‌ها را در آثارش تفسیر و ترکیب کند. همین نگاه تصویری و روایی که در آثارش وجود دارد، به نوشته‌های او قابلیت تبدیل شدن به آثار سینمایی یا تصویری را نیز می‌دهد. او روحیه‌ای مبارز و پشتکاری فراوان داشت. مثل یک انقلابی قلبش تند تند می‌زده و وطن هم برایش مهم بوده است. مسائل انقلاب و وطن برایش بسیار مهم بود.

یادگاری با توضیح اینکه ابراهیمی اگر احساس می‌کرد انجام کاری ضروری است، آن را انجام می‌داد و به مخالفت‌ها نمی‌اندیشید، گفت: برای مثال وقتی در تاریخ معاصر ایران شخصیتی مانند امام خمینی پدیدار می‌شود و انقلابی بزرگ شکل می‌گیرد، طبیعی است که نویسنده‌ای با چنین دغدغه‌هایی نسبت به آن واکنش نشان دهد. مهمترین ویژگی امام خمینی در آن کتاب این است که او آینده‌ای را برای وطن تصویر می‌کرد و به آن باور داشت.

او در پایان افزود: این کتاب به نظر من درست ترین کتاب است در این باره، ما کتاب دیگری درباره امام خمینی با چنین قصه‌ای نداریم.