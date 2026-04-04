  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

پیوستن کارکنان اداره کل غله لرستان به پویش «جانفدا برای ایران»

پیوستن کارکنان اداره کل غله لرستان به پویش «جانفدا برای ایران»

خرم‌آباد- مدیرکل و کارکنان اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان با پیوستن به پویش مردمی «جانفدا برای ایران»، آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان به همراه کارکنان این مجموعه، با پیوستن به پویش «جانفدا برای ایران»، همبستگی خود را با ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی دشمن متجاوز و جنایتکار صهیونی آمریکایی اعلام کردند.

این اقدام در راستای همراهی با موج گسترده مردمی در سراسر کشور صورت گرفته است که در قالب این پویش، آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی اعلام می‌کنند.

استقبال گسترده مردم از پویش «جانفدا»

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در مدت حدود یک هفته از آغاز فعالیت این پویش، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه «جانفدا» ثبت‌نام کرده‌اند و این آمار همچنان رو به افزایش است.

مسئولان این پویش، این استقبال را نشانه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام ملی در برابر دشمن عنوان کرده‌اند.

پویش «جانفدا برای ایران» همزمان با تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران راه‌اندازی شده و هدف آن، اعلام آمادگی عمومی برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی است.

نحوه ثبت‌نام در پویش

علاقه‌مندان برای پیوستن به این پویش می‌توانند با ارسال عدد «۱» به شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق سامانه اینترنتی اعلام‌شده، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پیوستن اقشار مختلف مردم به این پویش، نمادی از انسجام ملی و عزم جدی ملت ایران در پاسداری از کشور و مقابله با دشمنان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6791319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

