بیدلی: حمایت از فعالان قرآنی روستاها در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیدلی عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه «مهرواره به سوی نور» و تجلیل از خادمان و فعالان برتر قرآنی روستاها و عشایر استان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، اظهار کرد: فعالان حوزه فرهنگ، هنر و قرآن نقش بی‌بدیلی در ارتقای جایگاه فرهنگی کشور ایفا می‌کنند و بخش عمده‌ای از دستاوردهای این حوزه مرهون تلاش‌های آنان است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همواره در حمایت از برنامه‌های فرهنگی و قرآنی پیشگام بوده و بسیاری از افتخارات استان در این حوزه، حاصل همین حمایت‌ها و همراهی‌هاست.

بیدلی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران اسلامی اظهار کرد: ایران با بیش از هفت هزار سال سابقه تمدنی، همواره به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و هنر در جهان شناخته شده و این ظرفیت بزرگ، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کشور است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان ادامه داد: هنر در فرهنگ ایرانی صرفاً به خلق آثار هنری محدود نمی‌شود، بلکه مفهومی گسترده و عمیق دارد که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم نمود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به شرایط و تحولات اخیر منطقه‌ای گفت: بررسی شرایط نشان می‌دهد که تقویت جبهه فرهنگی و هنری و تکیه بر ظرفیت‌های بومی، نقش مهمی در حفظ هویت و انسجام اجتماعی دارد.

بیدلی با تأکید بر تنوع فرهنگی استان گلستان خاطرنشان کرد: این استان با برخورداری از اقوام، آیین‌ها و سنت‌های متنوع، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی دارد و این تنوع، یک فرصت بزرگ برای تقویت همبستگی اجتماعی به شمار می‌رود.

وی همچنین از همراهی فعالان فرهنگی در برنامه‌های ملی و مذهبی قدردانی کرد و افزود: حضور مؤثر هنرمندان و کنشگران فرهنگی در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حمایت از برنامه‌های ملی، قابل تقدیر است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم این همدلی و انسجام، شاهد توسعه، پیشرفت و تقویت بیش از پیش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور باشیم.