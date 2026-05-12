به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه بخش فرهنگی سومین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» به میزبانی اهواز و به‌صورت وبیناری با حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور و معرفی دو برگزیده از استان قزوین برگزار شد.

در بخش قصه‌گویی صحنه‌ای رده سنی نوجوان سارینا حاجی عضو مرکز فرهنگی و هنری شماره یک قزوین با مربی‌گری آزاده آقامیربها برگزیده شناخته شد.

همچنین در بخش پادکست رده سنی بزرگسال مائده طاهر عضو ارشد همین مرکز عنوان برگزیده را از آن خود کرد.

گفتنی است سومین مهرواره ملی «بچه‌های مقاومت» با هدف ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت در میان کودکان و نوجوانان برگزار شد و تلاش داشت مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت، حمایت از کودکان مظلوم غزه و ایران، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، مدافعان حرم، شهدای امنیت و سلامت را در قالب فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای نسل کودک و نوجوان بازنمایی کند.

در بخش فرهنگی این مهرواره، در مجموع ۵۴۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد که شامل ۳۲۵ اثر در بخش قصه‌گویی صحنه‌ای، ۷۴ اثر در بخش آیینی و سنتی شامل نقالی، شاهنامه‌خوانی و پرده‌خوانی و ۱۴۸ اثر در بخش پادکست قصه‌گویی بود.