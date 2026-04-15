به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه «مهرواره به سوی نور» و تجلیل از خادمان و فعالان برتر قرآنی روستاها و عشایر استان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته هنر انقلاب اسلامی و روز جهانی هنر، اظهار کرد: هنرمندان، فعالان فرهنگی و قرآنی همواره در بزنگاه‌های مهم کشور نقش‌آفرینی مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته و در مواجهه با شرایط و فشارهای مختلف، جامعه هنری ایران با ایستادگی و حضور آگاهانه، توانسته است رسالت خود را به‌درستی ایفا کند و امروز نیز این مسیر با قدرت ادامه دارد.

گلچین با اشاره به همراهی هنرمندان در تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در روزهایی که کشور شرایط خاصی را پشت سر گذاشت، هنرمندان و اهالی فرهنگ در کنار مردم حضور یافتند و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، نقش خود را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی به‌خوبی ایفا کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: برگزاری «مهرواره به سوی نور» با هدف تقویت فعالیت‌های قرآنی در مناطق روستایی و عشایری و شناسایی و تجلیل از فعالان این حوزه انجام شده و این آیین فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های ارزشمند این عزیزان است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط پیش‌آمده در ماه‌های گذشته، برگزاری این برنامه با تأخیر انجام شد، اما تلاش شد تا در کنار مردم، نقش فرهنگی و اجتماعی دستگاه‌های اجرایی نیز به‌درستی ایفا شود.

گلچین با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام ملی گفت: امروز اتحاد میان مردم، هنرمندان، نیروهای میدانی و مسئولان، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌هاست و تداوم این همبستگی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ برای کشور باشد.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم این مسیر و همراهی همه اقشار، شاهد تقویت فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی و تحقق اهداف متعالی نظام در عرصه‌های مختلف باشیم.