لزوم تقویت عدالت آموزشی در مناطق محروم کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه با حضور استاندار، با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی، بر اهمیت تقویت حوزه تعلیم و تربیت در شرایط کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به بازدید میدانی اخیر از مناطق مرزی و عشایری استان اظهار کرد: حضور مسئولان در این مناطق صعبالعبور و بررسی مستقیم مشکلات مردم، اقدامی ارزشمند است که باید نتایج آن در قالب مصوبات اجرایی پیگیری شود.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات مدیریت استان در دوران اخیر افزود: انسجام ملی و هماهنگی میان مردم، مسئولان و نیروهای مختلف موجب عبور از شرایط سخت شد و این روند باید تداوم یابد.
وی در ادامه به وضعیت آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر شاهد بهبود شاخصهای آموزشی، از جمله نتایج امتحانات و کنکور بودهایم، اما همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
یوسفی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی تصریح کرد: هنوز فاصلههایی میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار استان وجود دارد که باید با برنامهریزی دقیق و توزیع عادلانه امکانات جبران شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی افزود: در این بخش گامهای مؤثری برداشته شده و استان در سطح کشور جایگاه قابل قبولی کسب کرده است، اما این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.
نماینده مردم اورامانات همچنین بر توسعه آموزشهای مهارتی و فنی تأکید کرد و گفت: افزایش سهم هنرستانها و هدایت دانشآموزان به سمت مهارتآموزی میتواند زمینه اشتغال و ورود به بازار کار را فراهم کند.
وی ادامه داد: ایجاد هنرستانهای تخصصی متناسب با ظرفیتهای مناطق، از جمله حوزه گردشگری، میتواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند و نیاز بازار کار را تأمین کند.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای آموزش غیرحضوری اشاره کرد و گفت: آموزش مجازی در برخی مناطق به دلیل محدودیت زیرساختها، کیفیت لازم را ندارد و لازم است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در مناطقی که امکان آموزش حضوری وجود دارد، باید این شیوه در اولویت قرار گیرد تا از افت تحصیلی دانشآموزان جلوگیری شود.
نماینده مردم اورامانات در پایان تأکید کرد: توسعه مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
