به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی انتخاباتی، اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت را «امانتدار رأی مردم» خواند و از آنان خواست با هماهنگی و دقت، زمینه را برای برگزاری انتخاباتی منظم و همراه با مشارکت حداکثری فراهم آورند.
فرماندار ری با اشاره به حساسیت مراحل مختلف رأیگیری تصریح کرد: برنامهریزی دقیق، آموزش عوامل اجرایی و نظارت مستمر بر روند کار از جمله محورهایی است که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد تا از بروز هرگونه خلل یا شبهه در مرحله اخذ و شمارش آرا جلوگیری شود.
وی قانونمداری را کلید ارتقای اعتماد عمومی دانست و افزود: هرچه التزام ما به قانون و ضوابط بیشتر باشد، بستر برای حضور پرشورتر مردم و تحقق اهداف پیشبینیشده در انتخابات مهیاتر خواهد شد.
آقای سلیمانپور در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی تمامی دستاندرکاران، انتخابات پیشرو در شهرستان ری در فضایی آرام و با رعایت کامل اصول قانونی و اداری برگزار شود.
نظر شما