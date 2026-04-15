جستجو برای یافتن ۲ کودک دهلرانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یگانه اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی ۲ کودک زیر هفت سال در روستاهای «برم» و «ثارالله» از توابع بخش دشتعباس شهرستان دهلران از روز گذشته کوششهای گسترده برای یافتن این کودکان همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به استقرار پنج گروه تخصصی هلالاحمر در منطقه، بیان کرد: این گروهها شامل یک تیم پهپادی برای پایش هوایی، یک تیم سگهای زندهیاب و دو تیم جستوجوی زمینی هستند که از بامداد امروز به صورت متمرکز کار پایش و جستوجو را دنبال میکنند.
فرماندار دهلران یادآور شد: افزون بر این، نیروهای محلی نیز به شکل گسترده در منطقه حضور دارند.
یگانه گفت: مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت هلالاحمر استان ایلام به محض آگاهی از مفقود شدن این دو کودک در منطقههای روستایی دشتعباس، گروههای جستوجو و نجات را به محل اعزام کرد.
یگانه تاکید کرد: همه توان امدادی، پشتیبانی و مدیریتی در قالب ستاد مدیریت بحران شهرستان برای شتاب در یافتن این دو کودک به کار گرفته شده و تلاش امدادگران، نیروهای انتظامی، مقامهای محلی و اهالی روستا تا رسیدن به نتیجه نهایی با تمام توان ادامه خواهد یافت.
