  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

کشف قاچاق ۵۴ میلیارد ریالی در گمرک باشماق طی فروردین‌ماه

کشف قاچاق ۵۴ میلیارد ریالی در گمرک باشماق طی فروردین‌ماه

سنندج - ناظر گمرکات کردستان از کشف و توقیف محموله‌های قاچاق به ارزش حدود ۵۴ میلیارد ریال در گمرک باشماق از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز امیدی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از کشف و توقیف چندین محموله انواع کالا به ظن قاچاق در گمرک باشماق خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی تشدید کنترل‌های گمرکی و اقدامات مؤثر کارکنان گمرک باشماق با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین، مجموع ارزش ریالی کشفیات به رقمی نزدیک به ۵۴ میلیارد ریال رسیده است.

امیدی با اشاره به جزئیات این کشفیات افزود: در این مدت بیش از ۸۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده و در عملیات‌های جداگانه نیز قریب به ۳۰ هزار قطعه جوجه ماکیان، حدود ۴ تن قارچ دنبلان، بیش از ۶ تن گیاه خوراکی کنگر و افزون بر ۵۵ تن سیب‌زمینی کشف شده است.

وی ادامه داد: افراد سودجو قصد داشتند این اقلام را با شگردهایی از جمله اظهار خلاف و جاسازی در میان کالاهای مجاز صادراتی، به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند که با هوشیاری مأموران گمرک شناسایی و متوقف شدند.

ناظر گمرکات کردستان و مدیرکل گمرک سنندج همچنین از توقیف ۱۰ دستگاه کامیون و دستگیری ۱۰ نفر در این رابطه با هماهنگی مراجع قضایی خبر داد و گفت: پرونده‌های مربوطه تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

امیدی با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی گمرکات استان افزود: شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی، خللی در روند خدمت‌رسانی کارکنان گمرک به‌ویژه در مرزها ایجاد نکرده و نیروهای این مجموعه با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی در حال انجام وظایف خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان گمرکات استان کردستان ضمن تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، با هرگونه تخلف و قاچاق برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت و اجازه سوءاستفاده به افراد فرصت‌طلب داده نخواهد شد.

کد مطلب 6801957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها