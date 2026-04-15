به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان با تشریح جزئیات دستورالعمل جدید حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطراری اظهار داشت: در این طرح، بنگاه‌هایی با ۲ تا حداکثر ۵۰ نیروی شاغل در اولویت حمایت قرار گرفته‌اند و فعلاً واحدهای بزرگ‌تر در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از آغاز ثبت‌نام تسهیلات حمایتی بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط اضطرار خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال، تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از تعدیل نیرو و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص یافته است.

وی افزود: در این طرح تمامی وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری، اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مسکن، نفت، نیرو، وزارت بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزها نیز دیده شده‌اند و نقش آن‌ها در اجرای دقیق دستورالعمل تعیین‌کننده است.

ذاکریان با اشاره به تقسیم‌بندی رسته های فعالیت و استان‌های کشور بر اساس میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها گفت: کشور به سه گروه با آسیب‌دیدگی زیاد، متوسط و کم تقسیم شده است که استان‌هایی مانند تهران، قم، البرز، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در گروه با آسیب‌دیدگی بالا قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۶ استان در سطح آسیب‌دیدگی متوسط دسته‌بندی شده‌اند و خراسان جنوبی به همراه خراسان رضوی،خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، اردبیل و سمنان در گروه استان‌های با آسیب‌دیدگی کم قرار گرفته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده است بنگاه‌هایی که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اشتغال خود را تا پایان خرداد ماه حفظ کنند از تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد بهره‌مند شوند و در صورت حفظ کامل اشتغال و یا افزایش ، پنج درصد از نرخ سود به‌عنوان یارانه دولتی کاهش یافته و عملاً نرخ ترجیحی ۱۸ درصد اعمال خواهد شد.

وی گفت: همچنین در صورت کاهش سطح اشتغال و یا انحراف در هزینه کرد تسهیلات، ضمن دریافت اصل و سود و جریمه به نرخ ۳۵درصد به صورت یکجا مطالبه خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح افزود: ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج روز در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir آغاز شده و هدف آن تأمین سرمایه در گردش، کمک به پرداخت حقوق کارکنان و صیانت از اشتغال موجود است.