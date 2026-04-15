  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

ذاکریان: بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره در اولویت حمایت تسهیلاتی

ذاکریان: بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره در اولویت حمایت تسهیلاتی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره در اولویت حمایت تسهیلاتی هستند، از آغاز ثبت‌نام وام‌های حفظ اشتغال در سامانه «کات» خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان با تشریح جزئیات دستورالعمل جدید حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطراری اظهار داشت: در این طرح، بنگاه‌هایی با ۲ تا حداکثر ۵۰ نیروی شاغل در اولویت حمایت قرار گرفته‌اند و فعلاً واحدهای بزرگ‌تر در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از آغاز ثبت‌نام تسهیلات حمایتی بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط اضطرار خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال، تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از تعدیل نیرو و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص یافته است.

وی افزود: در این طرح تمامی وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری، اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مسکن، نفت، نیرو، وزارت بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزها نیز دیده شده‌اند و نقش آن‌ها در اجرای دقیق دستورالعمل تعیین‌کننده است.

ذاکریان با اشاره به تقسیم‌بندی رسته های فعالیت و استان‌های کشور بر اساس میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها گفت: کشور به سه گروه با آسیب‌دیدگی زیاد، متوسط و کم تقسیم شده است که استان‌هایی مانند تهران، قم، البرز، بوشهر، هرمزگان و کرمانشاه در گروه با آسیب‌دیدگی بالا قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۶ استان در سطح آسیب‌دیدگی متوسط دسته‌بندی شده‌اند و خراسان جنوبی به همراه خراسان رضوی،خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، اردبیل و سمنان در گروه استان‌های با آسیب‌دیدگی کم قرار گرفته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده است بنگاه‌هایی که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اشتغال خود را تا پایان خرداد ماه حفظ کنند از تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد بهره‌مند شوند و در صورت حفظ کامل اشتغال و یا افزایش ، پنج درصد از نرخ سود به‌عنوان یارانه دولتی کاهش یافته و عملاً نرخ ترجیحی ۱۸ درصد اعمال خواهد شد.

وی گفت: همچنین در صورت کاهش سطح اشتغال و یا انحراف در هزینه کرد تسهیلات، ضمن دریافت اصل و سود و جریمه به نرخ ۳۵درصد به صورت یکجا مطالبه خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح افزود: ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج روز در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir آغاز شده و هدف آن تأمین سرمایه در گردش، کمک به پرداخت حقوق کارکنان و صیانت از اشتغال موجود است.

کد مطلب 6801964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها