به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدزمان قربانی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد دهه کرامت با اشاره به حضور پررنگ مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: آنچه در این شبها در سطح استان و بهویژه در گرگان شاهد هستیم، یک حرکت عظیم مردمی و کمنظیر است که میتوان از آن بهعنوان یک «رفراندوم واقعی» یاد کرد.
وی افزود: حضور مداوم و پرشور مردم در بیش از ۴۰ شب گذشته، نشاندهنده عمق باور، بصیرت و همراهی آنان با آرمانهای انقلاب است و این مشارکت گسترده، فراتر از پیشبینیها بوده است.
قربانی با بیان اینکه این حضور مردمی جلوهای از سرمایه اجتماعی نظام است، اظهار کرد: مردم در این میدان نهتنها حضور دارند، بلکه خودشان جریانساز و پیشبرنده برنامهها هستند و این موضوع اهمیت ویژهای دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: مشاهدات میدانی نشان میدهد که حتی در ساعات پایانی شب نیز جمعیت قابل توجهی در صحنه حضور دارد و این استقبال مردمی بیانگر ظرفیت عظیمی است که باید بهدرستی مدیریت و تقویت شود.
وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی انجامشده میان شرکتکنندگان گفت: بر اساس این نظرسنجی، بیش از ۶۰ درصد شرکتکنندگان کیفیت برنامهها را «عالی» و حدود ۲۸ درصد «بسیار خوب» ارزیابی کردهاند که نشاندهنده رضایت بالای مردم از این برنامههاست.
قربانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از این ظرفیت اجتماعی خاطرنشان کرد: این بستر مردمی فرصت مناسبی برای تقویت روحیه مقاومت، انسجام اجتماعی و ارتقای معرفتی و بصیرتی جامعه است.
وی افزود: در آستانه دهه کرامت، باید با طراحی برنامههای خلاقانه و مردمی، این حضور را تقویت و از ظرفیت آن برای تعمیق آموزههای دینی و فرهنگی بهرهبرداری کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان همچنین بر لزوم ارتقای سطح برنامهها نسبت به سالهای گذشته تأکید کرد و گفت: دستگاهها نباید به برنامههای محدود و درونسازمانی بسنده کنند، بلکه باید با حضور در میدان و میان مردم، نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
وی افزود: امید است با استمرار این همدلی و حضور مردمی، شاهد شکلگیری حرکتهای فرهنگی اثرگذارتر و تقویت بیش از پیش انسجام اجتماعی در استان باشیم.
