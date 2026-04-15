به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل در سال جاری، با اشاره به اهمیت استمرار مصوبات سال گذشته، اظهار داشت: حمایت از بخش تولید، به‌ویژه حوزه‌های ارزآور، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان در شرایط کنونی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در صورت کوتاهی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در همراهی با تصمیمات این کارگروه، موضوع ترک فعل از سوی نهادهای نظارتی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه مازندران در جایگاه نخست تولید گوشت سفید کشور قرار دارد، افزود: تغییرات اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید، ضرورت حمایت جدی‌تر شبکه بانکی از تولیدکنندگان را دوچندان کرده است؛ به‌ویژه در تأمین نهاده‌های دامی و جوجه یک‌روزه.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: در این نشست، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین وضعیت برخی واحدهای تولیدی که با وجود دریافت تسهیلات همچنان با مشکلات عملیاتی روبه‌رو هستند، بررسی شد.

تولایی با اشاره به رویکرد حمایتی استان از واحدهای تولیدی فعال در شرایط خاص اقتصادی تصریح کرد: اولویت امروز با بنگاه‌هایی است که تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و شرایط ویژه قرار گرفته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان مازندران هیچ واحد تولیدی که به‌طور مستقیم هدف حملات دشمن قرار گرفته باشد، وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت حجم بالای سفرها گفت: در چارچوب سیاست‌های استاندار برای ساماندهی حدود ۲۰ میلیون مسافر و تحقق ۱۷ میلیون سفر، بخش‌های تولیدی و خدماتی استان در حالت فعال قرار داشتند.

وی گفت: کارگروه تسهیل نیز با تصویب مجموعه‌ای از تصمیمات در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، در مسیر رفع موانع و حمایت از تولید گام برداشته است.