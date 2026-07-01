حریق منزل مسکونی در بهشهر ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در بهشهر با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و این حادثه چهار مصدوم برجا گذاشت.

در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حریق در یک منزل مسکونی، چهار تیم عملیاتی از سه ایستگاه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهشهر به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی ساختمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کرده و از گسترش آتش به بخش‌های دیگر جلوگیری کردند.

در این حادثه دو نفر از ساکنان ساختمان مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه توسط عوامل اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

همچنین به دلیل شدت آتش‌سوزی، دو نفر از نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی نیز دچار مصدومیت جزئی شدند که پس از انتقال به بیمارستان، به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

علت وقوع این آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.