به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: آتشسوزی طبقه همکف یک ساختمان مسکونی در بلوار امامیه با تلاش آتشنشانان مهار شد؛ در این حادثه یک نفر مصدوم و برای مداوا به اورژانس تحویل داده شد.
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد بیان کرد: با توجه به بافت مسکونی متراکم و احتمال سرایت حریق، بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۷ و ۳۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: آتشنشانان در کمترین زمان در محل حاضر شده و مشاهده کردند طبقه همکف یک ساختمان ۳ طبقه دچار حریق شده و دود غلیظی راهپلهها را فرا گرفته است.
اسدی خاطرنشان کرد: آتش نشانان همزمان با قطع انشعابات برق و گاز و استفاده از تجهیزات تنفسی، ضمن مهار شعلهها در همان دقایق اولیه، عملیات جستوجو و تخلیه دود را انجام دادند.
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد در ادامه گفت: در جریان این حادثه یک نفر از ساکنان دچار آسیبدیدگی و دودگرفتگی شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی از محل خارج و برای معاینات تکمیلی تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ گردید.
وی در پایان با اشاره به مهار کامل حریق اظهار کرد: خوشبختانه با سرعت عمل آتشنشانان از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیری شد. علت دقیق وقوع این آتشسوزی توسط کارشناسان فنی سازمان در دست بررسی است.
