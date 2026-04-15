۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

عضو کمیسیون امنیت ملی:

تیم مذاکره‌کننده منتقم خون رهبری، فرماندهان و شهدای واقعه میناب است

یعقوب رضازاده گفت: تیم مذاکره‌کننده منتقم خون رهبری، فرماندهان و شهدای واقعه میناب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مطابق با آرمان‌های امام شهیدمان، تجربه نشان داده که مذاکره با آمریکا به خودی خود هرگز نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که این کشور و رژیم صهیونیستی همواره برخلاف عرف بین‌الملل، هم‌زمان با میز مذاکره، از زبان تهدید و تهاجم نظامی علیه ایران استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: آنچه امروز به این روند جنبه قانونی و رسمی بخشیده، موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است که به‌عنوان فصل‌الخطاب، چارچوب‌های اصلی حرکت دستگاه دیپلماسی را ترسیم فرموده‌اند.

رضازاده گفت: شروط ده‌گانه‌ای که به عنوان پیش‌شرط توافق مطرح شده، در واقع مانیفست و خواسته صریح ملت ایران است.

وی افزود: این تیم، نماینده و منتقم خون رهبر بزرگ انقلاب، فرماندهان شهید و شهدای مظلوم واقعه میناب است.

نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم مذاکره‌کننده که میراث‌دار خون هزاران بیگناه است، به خود اجازه حتی یک قدم عقب‌نشینی از اهداف راهبردی و منافع ملی را نمی‌دهد.

رضازاده ادامه داد: دکترین ما در قبال تنگه هرمز روشن است؛ این آبراه راهبردی یا باید برای همه امن و قابل استفاده باشد و یا برای هیچ‌کس و این اراده و تصمیم نهایی ایران است که تعیین می‌کند چه کشورهایی حق عبور از این مسیر را داشته باشند.

وی افزود: ادریافت عوارض عبور از تنگه هرمز حق قانونی و حاکمیتی جمهوری اسلامی است؛ حقی که مشابه آن توسط کشورهایی نظیر ترکیه و بریتانیا در آبراه‌های تحت نظارتشان اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: درآمدهای حاصل از عوارض تنگه هرمز باید به طور مستقیم صرف ترمیم خرابی‌ها و جبران آسیب‌های اقتصادی شود.

رضازاده گفت: امروز نگاه مردم مسلمان غزه و لبنان و رزمندگان دلاور حماس و حزب‌الله به ایران دوخته شده است.

    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      جنگ آمریکا و تل‌آویو علیه ایران اشتباه و غیرقانونی است
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      هدف واقعی آمریکا در مذاکره و توافق مشخص نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبود است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      و این در حالی است که امارات جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار بوده است.
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

