به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مطابق با آرمانهای امام شهیدمان، تجربه نشان داده که مذاکره با آمریکا به خودی خود هرگز نتیجهبخش نبوده است؛ چرا که این کشور و رژیم صهیونیستی همواره برخلاف عرف بینالملل، همزمان با میز مذاکره، از زبان تهدید و تهاجم نظامی علیه ایران استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: آنچه امروز به این روند جنبه قانونی و رسمی بخشیده، موافقت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای است که بهعنوان فصلالخطاب، چارچوبهای اصلی حرکت دستگاه دیپلماسی را ترسیم فرمودهاند.
رضازاده گفت: شروط دهگانهای که به عنوان پیششرط توافق مطرح شده، در واقع مانیفست و خواسته صریح ملت ایران است.
وی افزود: این تیم، نماینده و منتقم خون رهبر بزرگ انقلاب، فرماندهان شهید و شهدای مظلوم واقعه میناب است.
نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم مذاکرهکننده که میراثدار خون هزاران بیگناه است، به خود اجازه حتی یک قدم عقبنشینی از اهداف راهبردی و منافع ملی را نمیدهد.
رضازاده ادامه داد: دکترین ما در قبال تنگه هرمز روشن است؛ این آبراه راهبردی یا باید برای همه امن و قابل استفاده باشد و یا برای هیچکس و این اراده و تصمیم نهایی ایران است که تعیین میکند چه کشورهایی حق عبور از این مسیر را داشته باشند.
وی افزود: ادریافت عوارض عبور از تنگه هرمز حق قانونی و حاکمیتی جمهوری اسلامی است؛ حقی که مشابه آن توسط کشورهایی نظیر ترکیه و بریتانیا در آبراههای تحت نظارتشان اعمال میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: درآمدهای حاصل از عوارض تنگه هرمز باید به طور مستقیم صرف ترمیم خرابیها و جبران آسیبهای اقتصادی شود.
رضازاده گفت: امروز نگاه مردم مسلمان غزه و لبنان و رزمندگان دلاور حماس و حزبالله به ایران دوخته شده است.
