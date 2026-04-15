به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمی نیا در جریان دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حفظ و تأمین امنیت غذایی، بهویژه در شرایط جنگ ۴۰ روزه، بر پیگیری جدی مشکلات فضای اداری و ساماندهی شرایط این سازمان تأکید کرد و آرامش بازار و وفور کالاهای اساسی و استراتژیک حاصل مدیریتی جهادی و حضوری فعال از مزرعه تا بازار اعلام کرد.
وی با اشاره به تأمین نهادههای دامی بهعنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی استان، بیان داشت: باوجود پیگیریهای مستمر، کمبودی در این زمینه وجود ندارد. بااینحال، چالشهای موجود در حوزه حملونقل و نحوه توزیع نهادهها نیازمند بررسی و رفع موانع است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلام، ادامه داد: باوجود خرید نهادههای دامی نظیر جو توسط شرکتهای مختلف، این محمولهها به استان تحویل داده نشده است که این موضوع نیازمند پیگیری فوری است.
نظر شما