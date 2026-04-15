۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

لزوم پیگیری فوری برای انتقال محموله نهاده‌های دامی به لرستان

خرم‌آباد - نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پیگیری فوری برای انتقال محموله نهاده‌های دامی به لرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمی نیا در جریان دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای حفظ و تأمین امنیت غذایی، به‌ویژه در شرایط جنگ ۴۰ روزه، بر پیگیری جدی مشکلات فضای اداری و ساماندهی شرایط این سازمان تأکید کرد و آرامش بازار و وفور کالاهای اساسی و استراتژیک حاصل مدیریتی جهادی و حضوری فعال از مزرعه تا بازار اعلام کرد.

وی با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی استان، بیان داشت: باوجود پیگیری‌های مستمر، کمبودی در این زمینه وجود ندارد. بااین‌حال، چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و نحوه توزیع نهاده‌ها نیازمند بررسی و رفع موانع است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلام، ادامه داد: باوجود خرید نهاده‌های دامی نظیر جو توسط شرکت‌های مختلف، این محموله‌ها به استان تحویل داده نشده است که این موضوع نیازمند پیگیری فوری است.

