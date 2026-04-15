مسئله اصلی آمریکا جلوگیری از پیشرفت فناوری هسته ای در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر ، سرلشگر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا در گفتگویی در خصوص آخرین تحولات مربوط به جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: پیروزیهای پی در پی و شکستهای سریالی ارتش ایالات متحده را در ابعاد سیاسی و دفاعی، خدمت ملت عزیز، مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و تمامی دوستداران ملت ایران تبریک عرض می کنم.
وی افزود : حقیقتاً ایران در موقعیت تاریخی مهمی قرار گرفته است که توانسته است این همه پیروزی را در برابر قدرتهای بزرگ بینالمللی کسب کند. همچنین، این افتخار را دارم که خود را عضوی از ملتی بدانم که بیش از ۲۵ میلیون نفر در ثبتنامها مشارکت کردند تا جان خود را فدای ملت ایران کنند.
رضایی ادامه داد: هیچگونه تردیدی ندارم که اگر گذشتگان ما از دو قرن پیش امکان صحبت با ما را داشتند، نخستین سخن آنان این بود که «ما به شما غبطه میخوریم، ای کاش شما در دوران قاجار و پهلوی حضور داشتید و نمیگذاشتید این همه فجایع و غارتها به وقوع بپیوندد.» حقیقتاً این امر جای شکرگزاری فراوان دارد.
فرمانده سابق سپاه در دوران دفاع هشتساله عنوان کرد: چه کسی تصور میکرد که ایالات متحده آمریکا اینگونه در اصفهان شکست بخورد و این جز دست حضرت ولیعصر (علیهالسلام) و عنایت پروردگار متعال، چه کسی میتوانست چنین رخدادی را پیشبینی کند؟
وی ادامه داد: امیدوارم با دعای خیر مردم شریف ایران و توسلهای مداومی که در شبها به محضر حضرت ولیعصر (علیهالسلام) دارند، شاهد نصرتهای بیشتر و توجهات ویژهتر از سوی حضرت ولیعصر (علیهالسلام) و پروردگار متعال باشیم.
رضایی گفت: پس از شکستهای پیدرپی و افتضاحاتی که نیروی هوایی ایالات متحده تحت فرمان ترامپ تجربه کرده است، پس از شکستهای سنگین نیروی دریایی آمریکا و شکستهای سنگین نیروهای هوابرد که به آنها میبالیدند و همواره میگفتند که این نیروها توانایی بقای یک هفتهای در کویر بدون آب و غذا را دارند، اکنون پس از این همه شکستهای سریالی، ترامپ وارد بحث محاصره تنگه هرمز و محاصره دریای عمان شده است.
شما چه جایگاهی دارید که به تنگه هرمز آمدهاید؟
وی افزود: نخستین سؤال این است که آقای ترامپ، شما چه جایگاهی دارید که به تنگه هرمز آمدهاید؟ تنگه هرمز و تنگه بابالمندب هزاران کیلومتر از شما فاصله دارند. شما به نمایندگی از چه کسی وارد این منطقه شدهاید و چه قصدی دارید؟ این نخستین مسأله است. ثانیاً، ارتش آمریکا دیگر قادر به تغییرات بیشتر نیست و از حالت ارتشی تبدیل به نیروی انتظامی دریایی شده است. آقای ترامپ، شما قصد دارید پلیس تنگه هرمز باشید؟ آیا این اقدام یک ارتش قدرتمند مانند ارتش آمریکا است؟
فرمانده سابق سپاه در دوران دفاع هشتساله عنوان کرد: جنگ دریایی تعاریف و چهارچوبهای خاص خود را دارد. شما آمریمایی ها قصد دارید وارد جنگی شوید که نه به آن علاقه دارید و نه قادر به انجام آن هستید. در حالی که حتی به تنگه هرمز نیز جرأت نزدیک شدن ندارید، میخواهید در این منطقه بمانید؟ آیا فکر نمیکنید که با اولین موشکهای ما، نیروهای شما غرق خواهند شد و تهدید بزرگی برای ارتش آمریکا به وجود خواهد آمد؟ قطعاً ارتش آمریکا در معرض تهدیدات موشکی ایران قرار دارد و ما توانایی انهدام آنها را داریم. ملت ایران از این محاصره نگران نیست و در مذاکرات نیز هیچگاه از اصول خود کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: بنابراین، محاصره دریایی شما نه تنها غیرنظامی است بلکه کاملاً شکستپذیر است و تا به امروز نیز هیچ تأثیر مثبتی نداشته است. حتی شناورهای شما که با مشکل تردد مواجه شده بودند، اکنون به راحتی به تردد خود ادامه میدهند. این محاصره تنها یک جنگ روانی است و هیچ تأثیر واقعی ندارد. در صورتی که این محاصره از حد خاصی فراتر برود، تمام ناوگان شما غرق خواهد شد.
سرلشگر رضایی تاکید کرد: در این شرایط، وضعیت آمریکا به چه شکل است؟ آمریکاییها از جنگ مستمر به شدت هراس دارند. آنها ترجیح میدهند که جنگ به صورت محدود و با وقفههای متعدد ادامه یابد تا بتوانند ذخایر خود را آماده کرده و دوباره حمله کنند. به هیچ وجه، آمریکاییها قادر به انجام جنگ پیوسته و مستمر نیستند. اینها در حالی آتشبس را نقض میکنند که آتشبس به معنای عدم تحرکات نظامی در منطقه است و هیچکس حق ندارد از موقعیت خود جابجا شود تا وضعیت روشن شود.
ما هیچ نگرانی از ادامه جنگ نداریم
وی بیان کرد: ما هیچ نگرانی از ادامه جنگ نداریم و این آخرین فرصتهایی است که آمریکاییها برای اقدام دارند. ما دیگر به این سادگی به شیوههای آنها ادامه نخواهیم داد. از سویی شنیدهام که آمریکا مدعی شده نیروی دریایی ایران را منهدم کرده است، اما اگر چنین است، چرا شما هنوز به تنگه هرمز نمیآیید؟ چرا نیروهای زمینی آمریکا قادر به انجام عملیات مؤثر نیستند؟ هر روزه از نیروهای زمینی میشنوم که از من میخواهند تا بیان کنم که سربازان و افسران آمریکایی باید در صحنه حاضر شوند. نیروهای ما آمادهاند تا با هر تهدیدی مقابله کنند.
وی تصریح کرد: ما فعلاً بر جنگهای هوایی، فضایی، پهبادی و پدافند هوایی تمرکز داریم و در عرصه جنگ دریایی نیز قدرت خود را به نمایش گذاشتهایم. در روزهای اخیر، نیروهای دریایی ما به طور مؤثر وارد میدان شدهاند و کنترل وضعیت را در دست دارند. بحثهایی نیز مبنی بر تصرف جزایر ایرانی مطرح شده است، اما باید گفت که این مسائل برای نیروهای زمینی ما هدفگذاری ندارد. در صورت شروع جنگ زمینی، اگر دشمن نتواند حتی به تهران نزدیک شود، در هر نقطهای متوقف خواهد شد و شکست خواهد خورد.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس هشت ساله ادامه داد: حتی اگر دشمن به سواحل ایران وارد شود، نیروهای زمینی ما وارد عمل خواهند شد و با نیروهای مهاجم مقابله خواهند کرد. ما همچنان درگیر مسائل هستهای نیستیم و بارها جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات رسماً اعلام کرده است که برنامه هستهای کشور دفاعی و غیرنظامی است، اما همچنان غرب اصرار دارد که ما باید تضمین دهیم که به دنبال تسلیحات هستهای نیستیم.
مشاور نظامی فرمانده کل قوا اظهار کرد: آیا اینها به حملات علیه نیروگاهها و مراکز هستهای ما نپرداختهاند؟ به وضوح میتوان مشاهده کرد که آنها هیچگاه به تعهدات خود عمل نکردهاند و همواره در تلاش هستند تا تهدیدات خود را علیه کشور ما ادامه دهند.
آنها کاملاً میدانند که ایران چه نیروی زمینی قدرتمندی دارد
سرلشگر رضایی با اشاره به نقطه قوت نیروهای مسلح ما در بخش زمینی گفت: دوستان نیروهای زمینی در زمان جنگ به طور مستمر به من میگفتند و آرزو داشتند که نیروهای آمریکایی، چه سربازان و چه افسران، به میدان بیایند. چون آنها کاملاً میدانند که ایران چه نیروی زمینی قدرتمندی دارد. در صورتی که حملهای به کشورمان صورت گیرد، ارتش ایران وارد عمل خواهد شد، زیرا اکنون ما عمدتاً در جنگهای هوایی، فضایی و پدافند هوایی و همچنین در جنگهای دریایی فعال است.
وی افزود: از طرفی در ماههای اخیر، نیروهای دریایی ایران نیز بسیار فعال شدهاند و کنترل دریا را در دست دارند. اخیراً بحثهایی در مورد تصرف جزیره خارک و برخی جزایر ایرانی مطرح شده است، همچنین شایعاتی مبنی بر تصرف چابهار و استقرار نیروها در سواحل مکران برای تکمیل محاصره دریایی وجود دارد. باید گفت که این اقدامات از نظر نظامی هیچگونه هدفی نخواهند داشت. در صورت آغاز جنگ زمینی، دشمن به هیچوجه نمیتواند عبور کند و هر جایی که نتواند پیشروی کند، شکست خواهد خورد. جنگ زمینی اگر آغاز شود، نیروهای زمینی ایران وارد میدان خواهند شد. در صورت پیشروی نیروهای دشمن به سواحل ایران، این برای ما فرصتی است که به راحتی هزاران نفر از آنها را اسیر کنیم.
سرلشکر رضایی تصریح کرد: علاوه بر این، باید اشاره کرد که ایران پیش از جنگ پیشنهادات منصفانهای در زمینه هستهای ارائه داد، اما متأسفانه طرف مقابل این پیشنهادات را نپذیرفت. ترامپ این پیشنهادات را رد کرد و این نشان میدهد که مسئله اصلی نه بمب اتمی، بلکه جلوگیری از پیشرفت فناوری هستهای ایران بوده است. این یک بازی به اصطلاح «درست کردن دروغ» است تا ایران را از فناوریهای پیشرفتهاش محروم کنند.
فرمانده سابق سپاه در دوران دفاع هشتساله عنوان کرد: آمریکاییها نه تنها در این زمینه دروغ گفتهاند، بلکه در تلاشند تا سایر فناوریهای ایران مانند فناوری موشکی، هوش مصنوعی، رباتیک و صنعت کوانتوم را هدف قرار دهند. این همه برای جلوگیری از پیشرفت ایران است. ترامپ و دیگر مقامات آمریکا، به جای مواجهه با واقعیتها، تلاش دارند تا ایران را در وضعیت ضعف قرار دهند. در حالی که ایران همواره طبق قوانین بینالمللی عمل کرده است، آمریکا که خود را مروج این قوانین میداند، به طور مستمر آنها را نقض کرده است.
سردار رضایی با اشاره به بیثباتی رای و نظر ترامپ، بیان کرد: ترامپ که در مدت ریاستجمهوری خود، بارها نظراتش را تغییر داده و سیاستهای متناقضی ارائه داده است، اکنون به دنبال توجیه بیثباتی و پیشبینیناپذیری ایران است. در حالی که این خود آمریکا است که رفتار غیرقابل پیشبینی و بیثباتی دارد. این موارد در تضاد با اظهارات قبلی خود ترامپ است که گفته بود ایران پیشبینیناپذیر است. هیچکس نمیتواند با سیاستهای دوگانه و بیثبات خود، به ایران که طبق قوانین بینالمللی عمل کرده است، ایراد بگیرد.
ما هیچگاه از حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد
وی تصریح کرد: اگر چه ترامپ اعتراف کرده که ایران در برابر تحمیل ظلم و اجحاف مقاوم است، اما او باید بداند که ما هیچگاه از حقوق خود کوتاه نخواهیم آمد. ایالات متحده باید بداند که دوران قاجار و پهلوی به پایان رسیده و دیگر غارتگریهای آن دوران پذیرفته نخواهد شد. ایران در مسیر عدالت، هیچگاه به راحتی تسلیم نخواهد شد.
مشاور نظامی فرمانده کل قوا اظهار کرد: تحولات اخیر در عرصه بینالمللی نشان میدهد که آمریکا و متحدانش از تحولات جهانی عقب افتادهاند و به اشتباه فکر میکنند که با جنگ و نظامیگری میتوانند قدرت خود را حفظ کنند. در حالی که در معادلات کنونی، هیچ راهی جز همکاری و مذاکره وجود ندارد. سیاستهای اشتباه آمریکا و بیتدبیری آنها در انتخاب فرماندهان باعث شکستهای مکرر آنها شده است. این بیتدبیری نظامی و سیاسی موجب شده که اطلاعات غلط به ترامپ ارائه شود و به نتیجهگیریهای نادرست برسد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، ایران با ایستادگی و مقاومت خود در برابر فشارها و تهدیدات خارجی، به یک جبهه یکپارچه تبدیل شده است. ملت ایران همواره پشت سر نیروهای مسلح خود ایستاده و به هیچ وجه از اصول خود عقبنشینی نخواهد کرد. در همین حال، در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران پیشفرضهای خود را اعلام کرده و در این مسیر هیچگاه از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. در مذاکرات اخیر، برای اولین بار، جمهوری اسلامی ایران پیشفرضهایی را به طرفهای مقابل ارائه داده است که خود باعث تغییر در روند مذاکرات شده است. طرف مقابل نیز در برابر این پیشفرضها دچار سردرگمی و بیثباتی شده است. این نشان میدهد که ایران توانسته است با اقتدار در میدان دیپلماسی نیز عمل کند.
بایستی از ظرفیتهای موجود در کشورهای بریکس و سازمان شانگهای بهرهبرداری کنیم
وی با اشاره به روابط خوب ما با برخی از کشورهای همسایه و نیز شرقی خاطر نشان کزد: بایستی از ظرفیتهای موجود در کشورهای بریکس و سازمان شانگهای بهرهبرداری کنیم تا از حمایتهای بیشتری برخوردار شویم. این کشورها میتوانند در مرحله اول حمایتهای سیاسی و سپس فشارهای جدی بر کشورهای متخاصم وارد کنند. آنچه روسیه و چین در موضوع وتو کردن در شورای امنیت به نفع کشورمان، انجام دادند، قابل تقدیر است و ما از آنها تشکر کردهایم. این اقدام سبب بالا رفتن فشار سیاسی به ترامپ و اسرائیل شد.
رضایی ادامه داد: اسرائیل در حال حاضر لبنان را به طرز وحشیانهای بمباران میکند. کشورهای متعددی حتی سوئیس نیز این اقدامات را محکوم کردهاند. در حالی که ما ظرفیتهای زیادی برای ائتلافسازی و همراستایی در جنگهای منطقهای داریم، این ظرفیتها در مقایسه با جنگهای سرزمینی، کمتر محدود شده است.
فرمانده سابق سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس هشت ساله گفت : در موضوع محاصره دریایی، چینیها به آمریکاییها گفتهاند که با ائتلافی که داریم، قادر به برقراری تجارت با بسیاری از کشورهای دیگر خواهیم بود. اکنون با تعداد زیادی کشور میتوانیم ائتلاف تشکیل دهیم و به آمریکا این اجازه را نخواهیم داد که این ائتلافها را تضعیف کند. در حال حاضر نیز اقدامات غیررسمی در حال انجام است.
آتشبس باید تنها پس از دستیابی به تمامی توافقات و حقوق ایران صورت گیرد
مشاور نظامی فرمانده کل قوا در خصوص مذاکرات، اظهار کرد: هیچکس نگفته که مذاکرات باید تنها با آمریکا صورت گیرد. دیپلماسی و ائتلافسازی امری ضروری است. تنگه هرمز متعلق به همه دنیاست و نه تنها آمریکا. اگر آمریکا بخواهد از این تنگه سوءاستفاده کند، ما قادر خواهیم بود که در برابر آن ایستادگی کنیم. همچنین در رابطه با مذاکرات، باید دقت کنیم که تمام مفاد و توافقات به طور دقیق و حقوقی و الزامآور بیان شود. از بهکار بردن هرگونه عبارت فریبنده باید اجتناب شود، زیرا یک کلمه ممکن است تمام توافقات را تحتالشعاع قرار دهد.
وی تصریح کرد: در برجام، از نظر دیپلماسی تیم ایران قوی بود، اما از نظر اقتصادی ضعفهایی وجود داشت. بهطوری که پس از تصویب برجام، وزارت خزانهداری آمریکا باید دهها حکم را ابلاغ میکرد، اما این ابلاغات محقق نشد. این تجربهای شد که اکنون در مذاکرات جدید باید به آن توجه کنیم. تمدید آتشبس به هیچ وجه به نفع ما نخواهد بود و من به طور قاطع مخالف ادامه آتشبس هستم. باید فشارها را جدیتر کنیم و به محض اینکه فرصتی پیش بیاید، باید اقدامات جدیتری انجام دهیم.
رضایی افزود: طرحهای دشمنان در اصفهان و سایر مناطق نشاندهنده شکستهای مداوم آنها است. در آخرین مرحله، طرحهای آنها برای انجام دستاوردسازی و به پایان رساندن جنگ، ناکام ماند. این طرحها در هیچ مقطعی موفق نشده است و امروز هیچ پیشبینی روشن و دقیق برای پایان جنگ از سوی آمریکا وجود ندارد.
وی در خصوص آینده جنگ پیشبینی کرد: پیشبینی من این است که دشمنان در نهایت مجبور به پذیرش شروط ما خواهند شد، اما بعید میدانم که آنها شجاعت کافی برای پذیرفتن این شکست داشته باشند. حتی احتمال دارد که ترامپ تحت فشارهای داخلی آمریکا با دستگیری مواجه شود. در نهایت، دشمن به شکست خود اعتراف خواهد کرد و مجبور به عقبنشینی خواهد شد.
فرمانده سابق سپاه پاسداران تصریح کرد: آتشبس باید تنها پس از دستیابی به تمامی توافقات و حقوق ایران صورت گیرد. جنگ ادامه دارد و ما باید تمامی ضربات را وارد کنیم و به هیچ وجه به دشمن فرصتی ندهیم که برای آمادهسازی ذخایر خود اقدام کند. ما در این جنگ ثابت کردیم که این فقط یک انقلاب دفاعی نیست، بلکه یک بعثت بزرگ است.
مشاور نظامی فرمانده کل قوا بیان کرد: امروز ایران تبدیل به یک قدرت منطقهای شده است و باید این موقعیت را حفظ کرده و گسترش دهیم. به همین دلیل از همه ایرانیان خارج از کشور دعوت میکنم که در این مقطع تاریخی با سرمایههای خود به کشور بازگردند و در ساختن ایران جدید سهیم شوند. ما تمامی موانع سرمایهگذاری را از سر راه شما برداشتهایم.
وی در پایان گفت: تنگه هرمز به هیچ وجه از دست نخواهد رفت و ما این منطقه استراتژیک را حفظ خواهیم کرد تا به تمامی حقوق خود دست یابیم. امیدوارم که خداوند متعال همچنان ما را یاری کند و این پیروزیها را تا پایان جنگ ادامه دهیم.
