 انهدام چند تیم تروریستی وابسته به رژیم صهیونی و آمریکا در جنوب شرق

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۵ نفر از اعضای گروهک های تروریستی و وابسته به رژیم صهیونی و آمریکا در منطقه جنوب شرق با همکاری و هماهنگی کامل دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی منطقه در طول مدت از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون دستگیر و تعداد ۱۳ نفر از آنان به هلاکت رسیدند.

در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت، چند تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونی در استان سیستان و بلوچستان را داشتند با تلاش های مجاهدانه و هماهنگی و هم افزایی کامل جامعه اطلاعاتی استان، شناسایی و طی چند عملیات ویژه منهدم شدند. بر این اساس از این تیم های تروریستی مقادیری زیادی سلاح و مهمات، مواد انفجاری و دستگاه‌های ارتباطی متعلق به دولت تروریستی آمریکا کشف و ضبط گردید.

لازم به یادآوری است تروریست های دستگیر شده که اقدام به جمع آوری اطلاعات از اماکن و زیرساخت های استان نموده بودند، قصد داشتند همزمان با تهاجم هوایی دشمن اقدام به اجرای عملیات های تروریستی نمایند.

از اهداف این تیم ها؛ کارگذاری بمب های کنار جاده ای ؛ حمله به مقر های نظامی؛ ترور مسئولین ،شناسایی مراکز حساس برای اهداف هوایی آمریکا و... بوده است.

در ادامه قرارگاه قدس به مزدوران صهیونی و آمریکایی هشدارمی‌دهد هرگونه تحرک آنها در رصد اطلاعاتی مدافعان امنیت قرار دارد و بدون درنگ ضربات مهلکی به پیکره آنها وارد خواهد شد. قرارگاه قدس همچنین به مردم عزیز استان اعلام می کند اجازه نخواهند داد عوامل و مزدوران دشمن خارجی امنیت آنها را به خطر بیندازند.