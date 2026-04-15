به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد که شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دقایقی پیش با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان (واس) تأیید کرد که گفت وگوهای ولیعهد این کشور و نخست وزیر پاکستان در جده به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا اختصاص یافته است.

براساس گزارش واس، دو طرف بر اهمیت راه حل دیپلماتیک برای کاهش تنش ها و بازگشت ثبات به منطقه تأکید کردند.

شریف امروز چهارشنبه در سفری رسمی وارد عربستان شد و در بدو ورود به جده، مورد استقبال شاهزاده سعود بن مشعل، معاون امیر منطقه مکه مکرمه قرار گرفت.