  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۲

مذاکرات ایران و آمریکا؛محور گفت‌وگوی نخست‌وزیرپاکستان و ولیعهد عربستان

ولیعهد عربستان و نخست وزیر پاکستان در جده با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد که شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دقایقی پیش با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان (واس) تأیید کرد که گفت وگوهای ولیعهد این کشور و نخست وزیر پاکستان در جده به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا اختصاص یافته است.

براساس گزارش واس، دو طرف بر اهمیت راه حل دیپلماتیک برای کاهش تنش ها و بازگشت ثبات به منطقه تأکید کردند.

شریف امروز چهارشنبه در سفری رسمی وارد عربستان شد و در بدو ورود به جده، مورد استقبال شاهزاده سعود بن مشعل، معاون امیر منطقه مکه مکرمه قرار گرفت.

کد مطلب 6802223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

