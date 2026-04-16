رضا آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت قانونی تبلیغات نامزدها از سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه تعیین شده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی خارج از این بازه زمانی تخلف به شمار می‌آید.

وی با اشاره به هماهنگی کمیته‌های اجرایی و نظارتی افزود:تمامی مراحل ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان در موعد مقرر قانونی انجام شده است.

فرماندار رباط‌کریم تأکید کرد که هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخاباتی امن و رقابتی علیرغم شرایط خاص کشور و تحولات اخیر بدون وقفه پیش رفته است.

بر اساس اعلام فرمانداری رباط کریم، از مجموع ۲۰۷ شعبه اخذ رأی، ۸۴ شعبه در رباط‌کریم، ۷۵ شعبه در پرند، ۲۹ شعبه در نصیرشهر و ۱۹ شعبه در بخش مرکزی مستقر خواهند شد.