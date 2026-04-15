  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۹

صدور ۷۳۴۳ مجوز کتاب در ایام «جنگ رمضان»

صدور ۷۳۴۳ مجوز کتاب در ایام «جنگ رمضان»

مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تداوم فعالیت‌های این دفتر در شرایط بحرانی خبر داد و اظهار کرد: فعالیت‌های این مرکز در ایام «جنگ رمضان» بدون وقفه استمرار داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ناصر افشارپور، مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ، از تداوم فعالیت‌های این دفتر در شرایط بحرانی خبر داد و اظهار کرد: فعالیت‌های این مرکز در ایام «جنگ رمضان» بدون وقفه استمرار داشت و در همین بازه زمانی بیش از ۷ هزار مجوز کتاب صادر شد.

وی افزود: فرآیند تمدید و صدور پروانه نشر و همچنین بررسی و صدور مجوز پیش از چاپ کتاب در این مدت با تدابیر از پیش اندیشیده‌شده متوقف نشد و همکاران دفتر از طریق دورکاری در تمامی ساعات شبانه‌روز در خدمت اصحاب قلم، ناشران و مؤلفان بودند.

افشارپور ادامه داد: تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۷۳۴۳ عنوان مجوز پیش از چاپ کتاب در دفتر نشر و کتابخوانی صادر شده است که از این تعداد، ۴۲۲۲ مجوز در کمتر از دو روز صادر شده و ۵۷ درصد آثار را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: علی‌رغم شرایط جنگی و ضرورت انجام بخشی از فرآیند اعلام وصول به‌صورت حضوری، در این مدت ۲۶۷۹ کتاب اعلام وصول شدند که از این تعداد، ۲۰۱۶ عنوان مربوط به چاپ اول بوده است.

مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ در پایان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی ۱۲۳ پروانه نشر صادر و ۲۴۹ پروانه نیز تمدید شد و در ایام جنگ تلاش شد به تمامی درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه برای صدور و تمدید پروانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6802243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها